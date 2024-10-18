萬聖節2024｜萬聖節好去處10大推介　沉浸式鬼屋劇本殺+阿Jack怪誕大餐+趣怪牛肉漢堡

▲ 萬聖節好去處10大推介，必玩3千呎沉浸式鬼屋劇本殺，還有特色節日美食趣怪牛肉漢堡。

【萬聖節親子好去處】萬聖節即將到來，香港各處也舉辦不少萬聖節活動，除了港人必到的迪士尼和海洋公園外，還有不少餐廳推出萬聖節美食，KKday推出一系列萬聖節好去處及餐飲優惠，讓大家歡度節日，即睇詳情！

海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋 高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

萬聖節好去處2024｜1. 香港迪士尼樂園 阿Jack怪誕大餐

即日起至10月31日，迪士尼舉行萬聖節活動「Disney Halloween Time」，除了會有換上萬聖節主題服飾的米奇、Duffy及一眾迪士尼角色外，還有「米奇Halloween 玩轉大街派對」和歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」等。當然不少得萬聖節美食「阿Jack怪誕大餐」，享用無限添加主菜，更可與阿Jack、莎莉和Oogie Boogie互動。現透過KKday預訂，訂4位或以上可獲得免費拍攝體驗1套及指定小禮物1份。

【早鳥優惠】阿Jack怪誕大餐

價錢：

成人：$574/位起（原價：$598/位）

小童（3-11歲）：$483/位起（原價：$498/位）

同餐日期：即日起至10月31日

*不包括進入樂園門票

【門票優惠】香港迪士尼樂園1日門票

價錢：

成人：$590/位起

小童（3-11歲）：$449/位起

長者（65歲以上）：$100/位起

【KKday優惠預訂】

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最新影片推介：

萬聖節好去處2024｜2. 啟德AIRSIDE 《鬼域寨城》沉浸式鬼屋劇本殺

今個萬聖節，AIRSIDE聯乘「港鬼故」及Mental Bread@港式情侶製作恐怖體驗，將3,000呎空間打造成結合劇場殺元素的九龍城寨主題《鬼域寨城》鬼屋，玩家將化身成故事角色，在城寨內找出真相逃生！此外，購買任何門票更可獲$50 AIRSIDE零售電子優惠券一張！

另外在10月31日萬聖節正日，AIRSIDE將會於晚上7時至10時舉行「Canton Disco Night」，屆時會有DJ波盛、DJ INK及尹光表演多首懷舊金曲及Y2K經典好歌。

AIRSIDE《鬼域寨城》鬼屋

營業時間：

周四、五及10月31日：16:00-22:00（每節30分鐘）；

周六、日及公眾假期：14:00-22:00（每節30分鐘）

地點：AIRSIDE 1樓112舖

【門票優惠】AIRSIDE《鬼域寨城》沉浸式鬼屋劇場

平日價錢（星期四及五）：$279/位（原價：$308/位）

週末價錢（星期六及日）：$322/位（原價：$348/位）

10月31日價錢：$354/位（原價：$378/位）

【萬聖節優惠】10月31日門票連Canton Disco Night 門票

價錢：$419/位（原價：$438/位）

*門票包括Canton Disco Night 門票飲品一杯

【KKday優惠預訂】

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萬聖節好去處2024｜3. 愉景灣 Epicland 歷奇王國

佔地1.4萬平方呎的Epicland歷奇王國，擁有亞洲最大的室內滑梯和各種趣味及教育性的遊戲與活動，為迎接萬聖節，10月的每個週末和公眾假期會舉行一連串恐怖和樂趣的慶祝活動，包括鬼屋探索、創意臉部彩繪、黑暗中探索、Tick or Treat等，一同和小朋友感受萬聖節的氛圍。

Epicland 歷奇王國 十月萬聖節盛宴

日期：10月19、26、31日

活動時段：9:15-12:15、13:15-16:15及16:30-19:30

地點：香港大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31 Epicland

【KKday 9折優惠】十月萬聖節盛宴半日門票

價錢：

成人、學生（9 - 17 歲）及小童（1 - 8 歲）：$226/位

懷孕人士或長者（65 歲或以上）：$95/位

*小童價格包括免費一位成人

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萬聖節好去處2024｜4. 新蒲崗啤酒廠Deadman Brewery

位於新蒲崗的得獎啤酒廠Deadman Brewery將於今個萬聖節舉辦Deadman Hell-O-Ween，提供多種娛樂選擇，如打桌球、飛鏢、啤牌、骰盅、各式各樣Board game及桌上足球機等，更有逾15款精釀生啤，另外，廚神Ashwin和Latin Food Group亦將在場為大家提供印度烤雞及墨西哥卷。

新蒲崗啤酒廠Deadman Brewery Hell-O-Ween

日期：10月31日

時間：18:30至深夜

地點：新蒲崗七寶街7號利中工業大廈2B Deadman Brewery

【優惠價】HAPPY BEGINNER 新手上路入場門票連代幣

價錢：成人$300/位

（包含4枚代幣及1個精美Deadman玻璃杯；KKday會員獨家額外加送1枚代幣）

【優惠價】DEADMAN RENEGADE 史人叛徒入場門票連代幣

價錢：成人$480/位

（包含12枚代幣、1個精美Deadman玻璃杯及1張VIP 卡；KKday會員獨家額外加送1

枚代幣）

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萬聖節好去處2024｜5. 中環FUMI 萬聖節嚐味盛宴

FUMI作為著重季節性的日式料理餐廳，特別為恐怖片迷呈現香港經典恐怖電影《生化壽屍》重溫之夜，同時亦提供電影主題餐飲體驗，提供萬聖節七道菜嚐味盛宴，恐怖片迷們萬勿錯過！

中環FUMI萬聖節活動

日期：10月24日

用餐時段：19:00 – 22:00

地點：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈6樓FUMI

【買一送一優惠】萬聖節七道菜嚐味盛宴，《生化壽屍》電影重溫之夜

價錢：成人$1,536/2位，平均$768/位（原價$2,816/2位）

（已包含加一服務費及觀看電影之費用）

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萬聖節好去處2024｜6. 中環Porterhouse 「驚坊十月．烈焰炙冥夜」

位於中環蘭桂坊的Porterhouse將在萬聖節推出「烈焰炙冥夜」活動體驗菜單，提供5道別具特色的精選美食包括牛肉他他棺材板、利用苦瓜、野蒜及菠菜製作的孟婆湯，及以豆腐、黑芝麻烹調而成的「陰陽路」等。

中環Porterhouse「烈焰炙冥夜」

日期：10月24日

時段：19:00-22:00

地點：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈6樓FUMI

【85折優惠】「驚坊十月．烈焰炙冥夜」晚市五道菜烈焰炙冥套餐連無限暢飲

價錢：$1,266/2位，平均每人$633/位

【85折優惠】「驚坊十月．烈焰炙冥夜」晚市五道菜烈焰炙冥套餐

價錢：$844/2 位，平均每人$422/位

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萬聖節好去處2024｜7. 中環Aria 華燈骰夢主題晚宴

中環Aria將於萬聖節當晚提供多款經典香港街頭遊戲，如魚蝦蟹骰寶、投環套圈等，贏取特別代幣可與其他客人一較天下外，一小時累積最多代幣的幸運兒更有機會將獲得高達$1,000元的大獎。另外Aria也推出五道菜晚宴，將傳統風味與現代演繹完美結合，讓大家重拾昔日香港的懷舊氛圍。

中環Aria華燈骰夢主題晚宴

日期：10月31日

時段：18:00-22:00

地點：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈24樓Aria

【85折優惠】五道菜華燈骰夢主題晚宴，配懷舊小遊戲

價錢：$1,862/2位，平均每人$931/位（原價$2,156/2位）

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▲ 中環Aria將於萬聖節當晚提供多款經典香港街頭遊戲，同時也推出五道菜晚宴。（相關機構提供）

萬聖節好去處2024｜8. 中環L'AMOUR 萬聖節晚餐

米芝蓮三星團隊打造的法國菜L'AMOUR於今個萬聖節推出全新萬聖節鬼魅晚餐及午餐，將法式美食混合分子料理，製作特色6道佳餚，當中包括「深海異形」特級魚子醬法國蠔王、「內臟吐屁」法國鵝肝多士、「內臟吐屁」法國鵝肝多士等。

中環L'AMOUR 萬聖節鬼魅法餐

日期：即日起至10月30日

時段：12:00-16:00、17:00-23:00

地點：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖L'AMOUR

【買一送一優惠】萬聖節鬼魅6道菜晚餐

價錢（星期一至日）：$888/2位，平均$444/位（原價$1776/2位）

【KKday 買一送一優惠】萬聖節鬼魅6道菜午餐

價錢（星期一至日）：$444/2位，平均$222/位（$888/2位）

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萬聖節好去處2024｜9. 銅鑼灣Happy Kitchen Cafe & Bar 萬聖節期間限定套餐

適逢萬聖節，位於銅鑼灣的Happy Kitchen Cafe & Bar推出期間限定的哈囉喂「怪獸牛肉漢堡套餐」，當中包括怪獸造型牛肉漢堡配薯條、「血淋淋嘩鬼奶凍」及「蟲蟲菠蘿青蘋果梳打」，與小朋友一同享受這獨特的美食。

銅鑼灣Happy Kitchen Cafe & Bar「怪獸牛肉漢堡套餐」

用餐日期：即日起至10月31日

用餐時段：15:00 – 19:00

地點：德國寶旗艦店內1樓香港銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk Happy Kitchen Cafe & Bar

【85折優惠】哈囉喂「怪獸牛肉漢堡套餐」

價錢：$168/位（原價$198/位）

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萬聖節好去處2024｜10. 灣仔會展中心薈景 萬聖節海鮮自助晚餐

薈景由即日起至31日推出「神秘南瓜派對」萬聖節海鮮自助晚餐，提供多款特色美食，包括即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦、青口及海蝦等，更有一系列賣相趣怪可愛的主題美食，如燒美國特級牛肉 「牛魔王」、朱古力噴泉「血池地獄」等。另外，小朋友不要錯過每晚8時舉行的Trick or Treat，一同度過開心難忘的萬聖節！

除此一系列萬聖節美食和活動外，更設有生日優惠，凡四位或以上顧客惠顧自助晚餐，生日之星便可獲贈生日蛋糕一個！

灣仔會展中心薈景 萬聖節海鮮自助晚餐

日期：即日起至10月31日

時段：18:30 – 21:30

地點：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓薈景

【低至85折優惠】「神秘南瓜派對」萬聖節海鮮自助晚餐連無限暢飲

價錢：

成人：$720/位（原價：$834/位）

小童（7-11歲）：$435/位（原價：$504/位）

長者（60歲或以上）：$625/位（原價：$724/位）

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