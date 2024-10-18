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贖夢丨張家輝奪英國Grimmfest電影節最佳導演　唯一華語片代表為港爭光

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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張家輝憑新作《贖夢》在英國曼徹斯特Grimmfest電影節奪最佳導演獎。

影帝張家輝執導及主演新作《贖夢》，昨日（10月17日）在英國曼徹斯特Grimmfest電影節（GRIMMFEST 2024）勇奪最佳導演獎！

今屆電影節有來自全球的20多部奇幻恐怖片參展，當中包括來自美國、意大利、英國等地的創意作品，而《贖夢》成功獲得評審團青睞，並一致通過家輝獲得最佳導演。

張家輝攜《贖夢》現身物馬來西亞國際電影節　觀眾踴躍發問場面墟冚

張家輝自導自演《贖夢》。

贖夢丨張家輝脫穎而出獲獎

評審團表示，今年在眾多非凡的作品，以及一眾充滿想像力和創造力的導演角逐之下，家輝最終脫穎而出獲獎，他們形容《贖夢》為一套致幻的心理電影，讚揚家輝不指是編劇及導演，亦在電影中兼任主角。

《贖夢》在影展中備受矚目，不僅榮膺最佳導演獎，還在「最佳驚嚇電影」（BEST SCARE）及「最佳視覺及特殊效果」（BEST VFX / SFX）兩個獎項中獲評審團特別點名表揚。由楊文傑（Dennis Yeung）領軍的特技團隊，其出色的特技效果將片中的驚悚氛圍發揮得淋漓盡致，令《贖夢》成為今屆影展一大亮點。

張家輝執導及主演《贖夢》。

贖夢丨廣受海外影迷關注

今屆Grimmfest電影節也展示了來自世界各地的傑作，如美國電影《Beezel》、瑞典的《From Darkness》、土耳其的《SAYARA》、意大利的《THE WELL》，以及於今年康城影展獲得最佳劇本獎，由狄美摩亞主演的《完美物質》（The Substance）等，而《贖夢》作為唯一參展的華語電影，能在一眾佳作中脫穎而出，實屬殊榮。

其實《贖夢》未上映經已廣受海外影迷關注，今年先後入圍7個影展，包括意大利烏甸尼遠東電影節、韓國富川國際奇幻電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節全景單元，馬來西亞國際電影節、德國奇幻電影節，英國曼徹斯特Grimmfest電影節，及巴黎詭奇電影節競賽單元。

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