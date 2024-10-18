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提高警覺｜女學生沙田自修室遇「借鞋怪漢」　鞋頭被貼古怪字條後續曝光

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撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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沙田自修室驚現「借鞋怪漢」，女學生鞋頭被貼古怪字條。

【自修室/沙田圖書館】各位學生小心！近日有港媽在網上發文，指女兒在沙田圖書館自修室遇到「借鞋怪漢」，她的鞋頭被貼上一張字條，上面留言「想借鞋一用」，令她大感不安，事後她陪同女兒報警，並提醒學生們小心。

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提高警覺｜沙田自修室驚現借鞋怪漢

該名港媽於Facebook群組「沙田/馬鞍山之友」，以，指「沙田圖書館自修室疑似出現變態佬，希望各位家長及女學生小心」為題發文，指女兒在該自修室遇到「變態佬」。

點擊下圖看事發經過：

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提高警覺｜港媽公開怪漢特徵

港媽表示，兩次事件中「變態佬」都坐在女兒對面，因此看不清對方的年紀，只能從對方頭頂髮型得知是男性。她補充，根據女兒描述，該名男子「印象中似中年人，中分頭，當晚著黑色polo，膚色偏黑黃」。

事後，港媽已囑咐女兒如非必要避免去沙田自修室，如非必要去，若再遇到該名男子，要即時通知當值職員，並呼籲各位使用自修室的同學，應提高警覺，多留意自身安全。

提高警覺｜最新後續曝光

貼文一出引起熱議，不少網民都紛紛建議港媽報警處理，「佢貼喺鞋頭，即是踎低喺地下貼，女生應該穿校服裙，有偷窺嫌疑」。其後港媽再次更新貼文，表示已經陪同女兒報案，而警方更即日迅速拉到人。她再次呼籲家長提醒子女在外要留意自身安全。

點擊下圖看更多網民留言：

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