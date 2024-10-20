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鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享育兒假　家有三歲以下子女每年放多3日

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

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政府僱員明年4月起享育兒假。（資料圖片）

【公務員/ 育兒假】港府計劃由2025年4月起為育有三歲以下子女的政府僱員提供育兒假，屆時容許合資格的政府僱員就每名三歲以下子女，每年放取三天育兒假。

為鼓勵生育，去年多位議員建議政府帶頭，為公務員提供育兒假，公務員事務局局長楊何蓓茵當時稱，現時公務員享有的假期及累積假期已較優厚，故暫無意為公務員提供育兒假。

徵詢職方意見後落實推行

但今年則有好消息，公務員事務局提交立法會文件透露，政府將會由明年4月起為育有三歲以下子女的政府僱員提供育兒假，作為支持新生家庭、締造有利育兒環境的一項新家庭友善僱傭措施，以進一步體現政府在關愛僱員方面的承諾，並且配合政府鼓勵生育的政策。

政府計劃容許合資格的政府僱員就每名三歲以下子女每年放取三天育兒假。公務員事務局正制定相關細節和實施安排，會在徵詢職方的意見後落實推行。

施政報告附篇：醫管局將推育兒假、擴大彈性工時安排

另外，施政報告附篇提及，醫管局作為全港聘用最多醫療專業人員的機構，將推行多項家庭友善措施，包括推行育兒假、把全職彈性工時安排，由醫生組別推展至其他職員組別、協助組織家長支援小組，以及增加舉辦家庭同樂活動，協助推動融洽和諧的家庭關係。

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