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鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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楊何蓓茵今日（21日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會。(立法會直播截圖)

【施政報告2024 / 公務員 / 育兒假】港府計劃由2025年4月起為育有三歲以下子女的政府僱員提供育兒假，屆時容許合資格的政府僱員就每名三歲以下子女，每年放取三天育兒假。公務員事務局局長楊何蓓茵預計，有約1.2萬名僱員受惠。

楊何蓓茵今日（21日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會解釋，因為三歲前的小孩都是學前兒童，都在家，需要的照顧較多。至於為何是三日，她指，是平衡過工作、部門人手及運作需要等。她形容，是新嘗試，將在措施實行後適時檢討，如子女年紀、假期日數、會否影響部門運作等。

楊何蓓茵：考慮到政府財政負擔  引入生日假空間暫時不大

金融界議員陳振英指，商業機構習慣有生日假，關注會否引入致全體公務員都可享用。楊何蓓茵回應指，對於引入全體公務員適用的生日假持開放態度，但要考慮政府的財政負擔，「暫時空間似乎不大。」

勞聯議員周小松認為，很多小朋友去到五、六歲，都是有需要育兒假。

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房

為鼓勵生育，去年多位議員建議政府帶頭，為公務員提供育兒假，楊何蓓茵當時稱，現時公務員享有的假期及累積假期已較優厚，故暫無意為公務員提供育兒假。

徵詢職方意見後落實推行

但今年則有好消息，公務員事務局提交立法會文件透露，政府將會由明年4月起為育有三歲以下子女的政府僱員提供育兒假，作為支持新生家庭、締造有利育兒環境的一項新家庭友善僱傭措施，以進一步體現政府在關愛僱員方面的承諾，並且配合政府鼓勵生育的政策。

政府計劃容許合資格的政府僱員就每名三歲以下子女每年放取三天育兒假。公務員事務局正制定相關細節和實施安排，會在徵詢職方的意見後落實推行。

施政報告附篇：醫管局將推育兒假、擴大彈性工時安排

另外，施政報告附篇提及，醫管局作為全港聘用最多醫療專業人員的機構，將推行多項家庭友善措施，包括推行育兒假、把全職彈性工時安排，由醫生組別推展至其他職員組別、協助組織家長支援小組，以及增加舉辦家庭同樂活動，協助推動融洽和諧的家庭關係。

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