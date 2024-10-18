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施政報告2024｜陳國基：警方將翻看所有經中介申請個案　籲勿以身試法

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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政府司司長陳國基指，會翻看所有中介公司協助過的入學申請。（朱永倫攝）

施政報告提出打造「留學香港」品牌，惟香港大學今年爆出假學歷風波。政府司司長陳國基今日（18日）表示，警方會翻看所有經中介協助的入學申請，又指作為大學生，不可能不知道學歷真假，籲勿以身試法。

陳國基今在政總率領多個政策局局長見記者，講解施政報告有關教育、創科及吸納高端人才措施。他指出，持假學歷入學的行為是嚴重罪行，任何人士向政府提交假的文件、證件及資料均屬違法，所有個案將轉交警方跟進及調查，強調警方會「好細心、好認真」調查。

他又指，得悉有中介協助學生提交入學申請，當局會深入調查那些中介，如發現他們再有類似行為，同樣會交由警方跟進；所有中介公司協助過的申請，亦會全部翻看，確保學歷沒有問題。

陳國基續指，違反有關法例的後果非常嚴重，可被起訴甚至入獄，無論該學生是仍然在學，還是已經畢業，學籍或學位均會被取消；另會留下犯罪記錄，未來如這些學生希望來港，即使是旅遊，相信會非常困難。

他指，明白中介公司「講得好好聽」，惟作為大學生不可能不知道學歷的真假，存僥幸心態，提醒所有非本地生不要以身試法。

教育局局長蔡若蓮則表示，本港尊上教育享譽全球，學術地位、研究及教學人員質素均十分有名。她重申，本港8所資助大學均表明沒有委托任何中介公司，亦沒有任何中間人或內部推薦機制，8大亦有清晰指引，包括個人利益申報，確保收生程序公平公正、合情合理合法，強調絕對不能「走後門」。

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