TOPick會員有獎 ｜ 送你CHAT六廠「共融導賞之旅」導賞團及手工紡紗工作坊(10份) (每份2位)

CHAT六廠推出全港首個聾健協作的「共融導賞之旅」

多元共融，藝術無礙，締造嶄新的紡織文化藝術館體驗



CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）自開館五年以來，致力實踐「屬於大家的紡織文化藝術館」理念，今月推出香港首個由聾人和健聽導賞員合作帶領，以口語及手語雙語進行的「共融導賞之旅」，帶來別開生面又極富意義的博物館體驗。

CHAT六廠希望透過這個創新體驗促進聾健之間的協作與理解。兩位聾健導賞員不僅是展覽的導遊，更是引導訪客求知欲的重要中間人，透過口語及手語的形象化表達，帶領參觀人士探索香港紡織業的歷史發展，包括工業棉紡的工序和前紗廠工人鮮為人知的故事，回顧香港的黃金歲月。在這個集教育、多元視野與娛樂於一體的嶄新體驗，一聾一健的導賞員將引導大家進行多感官的探索，從中思考共融社會的概念。

共融導賞之旅獲何鴻毅家族香港基金贊助，並得到香港中文大學手語及聾人研究中心的全力支持。由中大團隊成立的慈善機構語橋社資也有參與其中，提供導賞團設計、手語詞彙發展、聾健協作培訓等專業手語雙語服務。整個計劃由博物館專業人士、學者及社會服務從業員共同策劃及執行，透過聾健協作的互動導賞體驗，營造和諧與多元的博物館環境，呼應CHAT六廠一直以來通過打造獨特文化體驗，提倡多元共融社區的使命。

CHAT六廠執行董事及首席策展人高橋瑞木分享了她在日本博物館擔任策展人時的親身經歷：她曾為一位失明人士導賞，在過程中，她意識到這位失明人士其實更關心個人感受和情感反應，而非傳統的博物館術語解釋。這次經歷讓她深刻反思了博物館體驗的真正意義，她發現導賞員的角色不僅限於傳遞資訊，更應充當觀眾之間情感交流的橋樑。高橋相信，這樣的互動將使博物館的體驗更加生動和深刻。因此，她希望透過共融導賞之旅進一步豐富CHAT六廠的參觀體驗，讓所有背景的人士都能感受到紡織文化和藝術的魅力與共鳴。

前紗廠聾人工人親述如何與健聽工人各司其職，平等工作和相處

伍秋萍女士和黃授權先生為曾在1970至1980年代於南豐紡織有限公司工作超過十年的聾人，負責梭織及駁線工作。他們認為聽力障礙並未影響他們的工作，而聾人工友在紗廠中同樣扮演着重要角色。

伍女士回憶道，紗廠的工作內容簡單直接，並不受聽力影響。她提到，當時的工作環境適合各年齡層，而她在工作中還能學習新知識。她的工作團隊有約50人，其中15位是聾人。早班的工作對於聾人來說較為困難，因為當時未有震動鬧鐘，他們無法聽到聲響，容易遲到，所以聾人多選擇午或晚班工作，與健聽工人各司其職，配合當年紗廠的營運。

黃先生指出，作為聾人，他們較少受到機器噪音的困擾，反而能更專注工作。南豐公司提供廠車接送工友上下班，雖然健聽工友通常因不懂手語而限制了溝通，但聾健工友仍會在放工後一起打麻雀。

CHAT六廠現推出共融導賞之旅，在紗廠原址以另一種別具意義的方式重現當年聾健廠友和諧協作、互助互補的情景，延續可貴的紡織工業精神。計劃亦提供一個寶貴機會，讓聾人加入博物館工作，透過手語教育大眾，回饋社會。

全港首個聾健協作的導賞之旅於9月起每個星期日舉行，無需預約，任何年齡的參觀人士均可免費參與。除了增進對香港紡織工業歷史的了解，參加者也能更深入了解手語的基本用法和重要性，感受文化的多樣性，一同促進不同社群之間的理解與包容。讓我們一起探索香港紡織文化藝術的魅力！

「共融導賞之旅」導賞團及手工紡紗工作坊 詳情

日期：2024年10月27日（星期日）

時間：上午11時至下午1時

地點：陳廷驊基金會展廳

語言：粵語（按需要提供簡單英語傳譯）及香港手語



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