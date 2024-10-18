施政報告2024｜蔡若蓮未答八大非本地生4成限額封頂與否　稱多內地生屬全球趨勢

▲ 教育局局長蔡若蓮表示，政府會定時檢視八大非本地生40%限額。（朱永倫攝）

【施政報告2024】施政報告提出全力推進香港成為國際專上教育樞紐。被問到會否就8間資助大學非本地生4成限額，以及當中內地生人數「封頂」，教育局局長蔡若蓮表示，政府會定時檢視非本地生限額，又形容非本地生主要來自內地，已是全球趨勢。

去年施政報告提出在本學年起放寬八大的非本地生限額，由20%提升至40%；新一份施政報告未提會否再放寬上述限額，但日前有政府消息人士形容40%並非「終極上限」，未來有機會再放寬。

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施政報告2024丨非本地生來自全球

蔡若蓮今日（18日）出席施政報告相關措施記者會，她指非本地生涉及來自全球、內地、台灣及澳門的學生，政府跟大學溝通時，已一再強調要因應院校客觀條件，包括教學空間、配套及教師等，從而循序漸進地提升非本地生收生，同時院校非常重視其國際化及多元化優勢。

她承認，目前見到大學非本地生大部分來自內地，形容此屬「全世界趨勢」，但亦有不少來自亞洲其他國家地區，政府正積極拓展「一帶一路」地區，亦有部分交流生來自歐美。

蔡若蓮續說，政府會多元推進院校的國際化及多元化，並會定時檢視40%上限，能否配合政府建設國際專上教育樞紐的目標進度，再決定是否有需要調整。

今年《施政報告》提出全力推進香港成為國際專上教育樞紐，而當局早於去年《施政報告》已提出相關政策，有記者問到兩者有何分別。

蔡若蓮指，今次報告提出具體措施，包括舉辦國際會議、增加與國際大學的交流，另闡述公營及自資院校的角色、優勢如何互補等；就人才培育，蔡若蓮指，報告提到學術及職專人才雙軌並行發展，並就獎學金提出明確計劃；除國際學生外，亦增加本地生國際視野，及本地人才的發展需要。

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