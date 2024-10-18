  • 29°C
香港時間：20241018日 (五) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升小講座｜路德會梁鉅鏐小學辦小一簡介會　逾300幼兒及家長校園深度遊

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

路德會梁鉅鏐小學早前舉辦今年度首場升小簡介會，逾300多位家長及幼稚園學生出席，與會者樂在其中並享受各項多元智能體驗活動。

踏入報讀小學的季節，不少學校舉辦簡介會，讓有志報讀的幼兒更了解學校。路德會梁鉅鏐小學早前舉辦今年度首場升小簡介會，逾300多位家長及幼稚園學生出席，與會者樂在其中並享受各項多元智能體驗活動。

最新影片推介

TOPick一分鐘
長洲美食｜長洲人推介4大特色小店　歎盡生蠔/芝士蛋糕/陳皮咖啡/皇牌燉桃膠

位於沙田區的路德會梁鉅鏐小學上月中舉辦本年度首場升小簡介會，三百多位家長及幼稚園學生出席。簡介會由校長簡介學校的辦學理念，再由副校長及各行政主任介紹收生標準、校本課程等資訊。

是次簡介會亦設有「多元智能體驗活動」，包括「運動大百科」、「閱讀樂趣多」、「電子新世代」及 Singing Stars 等活動。參與的小朋友樂在其中，非常享受各項活動。

及後學校更安排校園深度遊，由老師及學生充當導賞員，家長分組參觀本校設施，包括魚菜學習園、生命教育廊、關愛角、樂學小天地、STEM Lab、STEM 競技揚、圖書館及英語室，家長們紛紛表示感興趣。明年一月上旬，學校舉辦卅五週年校慶開放日，有興趣的家長介時可到校作深入了解。

點擊圖片放大
+4
+3

路德會梁鉅鏐小學以「上帝就是愛」為校訓，以基督精神培育學生，以優良的學習環境和師資，因材施教，培養學生在靈、德、智、體、群、美的全人發展，協助他們發揮潛能、建立自信，培養愛心、堅守誠信及積極熱心的態度。

該校以價值觀及 STEAM 教育為課程核心，在各個學科加入 STEAM 學習元素，運用電子學習工具，豐富學生的學習經歷，增強學與教效能。除了常規課程外，本校亦設有成長課、生命教育及生涯規劃課程，培養學生良好品德素養，學習欣賞自己，認識自我，促進全人發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

陸慶濤小學面試｜保良局陸慶濤小學首輪面試　校長公開貼士著重學生1項表現
20:54 2024/10/17
陸慶濤小學面試｜保良局陸慶濤小學首輪面試　校長公開貼士著重學生1項表現
學校動態｜安基司學校小一設獨立STEAM課堂　推資優教育普及化發展學生高階思維
17:23 2024/10/10
學校動態｜安基司學校小一設獨立STEAM課堂　推資優教育普及化發展學生高階思維
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審
13:20 2024/10/03
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審

你可能感興趣

陸慶濤小學面試｜保良局陸慶濤小學首輪面試　校長公開貼士著重學生1項表現
20:54 2024/10/17
陸慶濤小學面試｜保良局陸慶濤小學首輪面試　校長公開貼士著重學生1項表現
學校動態｜安基司學校小一設獨立STEAM課堂　推資優教育普及化發展學生高階思維
17:23 2024/10/10
學校動態｜安基司學校小一設獨立STEAM課堂　推資優教育普及化發展學生高階思維
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審
13:20 2024/10/03
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審
中小學教育 家庭教育 路德會梁鉅鏐小學 STEAM 沙田區 幼稚園 沙田 小學

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡