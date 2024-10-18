升小講座｜路德會梁鉅鏐小學辦小一簡介會　逾300幼兒及家長校園深度遊

▲ 路德會梁鉅鏐小學早前舉辦今年度首場升小簡介會，逾300多位家長及幼稚園學生出席，與會者樂在其中並享受各項多元智能體驗活動。

踏入報讀小學的季節，不少學校舉辦簡介會，讓有志報讀的幼兒更了解學校。路德會梁鉅鏐小學早前舉辦今年度首場升小簡介會，逾300多位家長及幼稚園學生出席，與會者樂在其中並享受各項多元智能體驗活動。

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位於沙田區的路德會梁鉅鏐小學上月中舉辦本年度首場升小簡介會，三百多位家長及幼稚園學生出席。簡介會由校長簡介學校的辦學理念，再由副校長及各行政主任介紹收生標準、校本課程等資訊。

是次簡介會亦設有「多元智能體驗活動」，包括「運動大百科」、「閱讀樂趣多」、「電子新世代」及 Singing Stars 等活動。參與的小朋友樂在其中，非常享受各項活動。

及後學校更安排校園深度遊，由老師及學生充當導賞員，家長分組參觀本校設施，包括魚菜學習園、生命教育廊、關愛角、樂學小天地、STEM Lab、STEM 競技揚、圖書館及英語室，家長們紛紛表示感興趣。明年一月上旬，學校舉辦卅五週年校慶開放日，有興趣的家長介時可到校作深入了解。

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路德會梁鉅鏐小學以「上帝就是愛」為校訓，以基督精神培育學生，以優良的學習環境和師資，因材施教，培養學生在靈、德、智、體、群、美的全人發展，協助他們發揮潛能、建立自信，培養愛心、堅守誠信及積極熱心的態度。

該校以價值觀及 STEAM 教育為課程核心，在各個學科加入 STEAM 學習元素，運用電子學習工具，豐富學生的學習經歷，增強學與教效能。除了常規課程外，本校亦設有成長課、生命教育及生涯規劃課程，培養學生良好品德素養，學習欣賞自己，認識自我，促進全人發展。

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