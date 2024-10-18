猴子集體死亡｜楊潤雄：解剖發現猴子有大量類鼻疽伯克氏菌　疑因10月初翻土工程染病 【不斷更新】

▲ 香港動植物公園早前有9隻猴子在兩日內集體死亡，圖中非涉事猴子。（資料圖片）

香港動植物公園早前有9隻猴子在兩日內集體死亡。統籌指揮跟進事件的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，將於今日（18日）傍晚6時將就事件會見傳媒，料交代初步調查得出懷疑死因。

楊潤雄將於今午6時在政府總部，率領署理康樂及文化事務署署長徐曉露、漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗獸醫和衞生署衞生防護中心總監徐樂堅，就香港動植物公園動物死亡事件會見傳媒。

楊潤雄表示，解剖及病理學診斷發現，猴子器官組織有大量類鼻疽伯克氏菌，並排除食物中毒、以及其他病毒，確認因類鼻疽致白血病而死，十分難過。楊潤雄表示，公園10月初曾進行農舍花藏底灌溉喉管，懷疑因而令猴子染病。他表示，哺乳類動物區員工的鞋子可能接觸翻土泥土，並傳至農舍猴子；受感染猴子體內如有高濃度細菌，並有親密接觸，可能傳至其他猴子。由於潛伏期為一星期，初步相信傳染途徑與工程吻合。

他表示，已採取多項預防措施，包括關閉動物區、全面消毒及清潔涉事農舍。他表示，員工目前穿著保護裝備工作，而類鼻疽檢測結果亦呈陰性。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，不排除屬類鼻疽新源頭，需要調查動植物公園是否換過泥土、或草被，令猴子透過接觸及進食植物其間受感染。詳見報道

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