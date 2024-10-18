施政報告2024｜陳茂波：不重推「百分百擔保」因屬特殊舉措　且料壞帳會再增加

▲ 財政司司長陳茂波和商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

新一份施政報告再推「還息不還本」協助中小企，財政司司長陳茂波說，希望予中小企更多「抖氣」空間；不再重推「百分百擔保特惠貸款」，因計劃屬非常時期舉措，隨經濟一路恢復，需慢慢退場，且估計壞帳會再增加。

陳茂波今日（18日）出席電台節目說，雖然疫情後本港經濟一路恢復，但外圍環境變動大，地緣政治及高息環境對中小企造成大壓力，因此他希望給予更多「抖氣」空間。陳茂波指，不再重推「百分百擔保特惠貸款」，是因計劃屬非常時期的舉措，隨著經濟一路恢復，相關特殊舉措慢慢退場，畢竟有關計劃至今有約130多億元壞帳，估計仍會有多些浮現出來，強調當局需要小心運用公帑。

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▲ 「還息不還本」數據。（經濟日報製圖）

商經局局長丘應樺出席另一電台節目表示，「中小企融資擔保計劃」的借款企業可以申請「還息不還本」，考慮到資金流轉問題，因此再提供一年期的「還息不還本」，令他們的業務可以周轉及過渡到。

丘應樺：現時呆壞帳數字未達​​​​​​​當初估算

被問到政府預計會有多少呆壞帳，丘應樺指，現時呆壞帳數字未去到當初的估算，即使是百分百還息不還本的計劃，呆壞帳率亦只有10%左右，八成及九成信貸擔保呆壞帳率只是個位數，期望這些措施可以幫助業界，屆時業界生意好便可以還本。對於會否擔心仍有企業捱不住要結業，他指，當局設立中小企業支援組希望能夠給予意見，貿發局也有平台可以參考，企業可利用轉型期走入大灣區發展。

林健鋒：助中小企解決融資困難 加強工商界信心

行會成員、經民聯副主席林健鋒認為，今次金管局為中小企融資「開綠燈」，連同特首在施政報告中公布的重啟「還息不還本」安排及延長八成和九成借貸擔保等重要措施，形同一套「組合拳」，切實地幫助中小企解決融資困難，加強工商界對香港前景的信心。

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