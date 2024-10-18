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無牌駕駛｜15歲少年偷祖父車失控撞小食店釀3死2傷　目擊者稱：下車時還在笑

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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15歲少年偷祖父車無牌駕駛，失控撞小食店釀3死2傷，目擊者稱：下車時還在笑。

【車禍／無牌駕駛／台北／意外】台北市内湖區昨日（17日）發生嚴重車禍，一名15歲曾姓少年無牌駕駛祖父的車，釀成3死2傷。曾男事後供稱因太緊張，「分不清煞車和油門」，才會釀成意外。

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交通意外｜15歲少年無牌駕駛釀3死2傷

綜合台媒報道，事發於台北市內湖區，15歲曾姓少年無牌駕駛祖父的車出門找朋友，在行經東湖市場附近時，高速撞擊了一輛機車，並導致車輛徹底失控，接著又撞進安康路上的臭豆腐攤位。

死者與傷患方面，當時正在臭豆腐攤位裡用餐的60歲陳姓男顧客及51歲高姓女子，以及騎機車路過的61歲盧姓男子都遭到撞擊，3人在送往醫院急救途中宣告不治。而臭豆腐攤的40歲陳姓老闆娘、41歲黎姓女店員則被燙傷，並送往醫院治療，意識清醒。

警方表示，曾男的酒精測試值為零，隨身攜帶的電子煙彈經快速試劑檢測後也未呈現毒品反應，但檢察官認為仍必須將少年送往醫院抽血，以釐清少年體內是否有酒精或其他藥物反應；而剩餘煙彈也送往專業機構鑑定，釐清其中是否有危害駕駛能力的物質。

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交通意外｜涉事少年家庭背景曝光

事後曾男供稱，因太緊張「分不清煞車和油門」，才導致意外發生。警方事後也聯繫上曾男的父親，但他對兒子開車出門一事完全不知情。

據悉，曾姓少年自小父母離異，因此是由祖父母隔代教養的家庭，直到高中後，父親才把他接回來住在新北市。據曾男的同學透露，同窗4年這段期間，鮮少聽見曾男談論或是抱怨家中狀況，曾男家境小康，對友人都還滿大方，還時常請喝飲料。

同學表示，曾男在事發3天前曾表示想學開車，但同學勸阻他，沒有駕照最好不要輕易嘗試。未料昨晚5點2人碰面分開後，曾男就趁祖父出國時，從永和搭捷運跑到東湖的家偷開休旅車，並因此闖下大禍。不過據報道，事發點旁一章魚燒店老闆表示，少年在闖禍後下車似乎還在笑、有些嬉皮笑臉。

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