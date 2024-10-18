施政報告2024｜施政報告提出設「創科產業引導基金」　孫東：冀未來5至10年吸引過千億投入產業發展

▲ 創科局局長孫東指，未來5至10年是香港高質量發展、經濟轉型的黃金期及關鍵期。（朱永倫攝）

施政報告提出設立100億元「創科產業引導基金」，創新科技及工業局局長孫東今日（18日）表示，提出有關措施是對今後投資高質量發展的重大思路變化。

新一份施政報告提出成立100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智慧與機械人、半導體與智慧設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。

創科局局長孫東指，未來5至10年是香港高質量發展、經濟轉型的黃金期及關鍵期，資金在未來產業升級發展中，可說是有打通最後1公里的關鍵作用，但此過程不能單靠政府投入，故設立「創科產業引導基金」，盼吸引更多社會資本與政府一起投資具戰略意義的策略性發展產業。

他形容最終目標是希望在未來5至10年內，投入過千億元資金投入香港產業發展，並帶來適當經濟回報。

他並稱，局方下一步會進行大量工作，吸引社會資本壯大「創科產業引導基金」，且將成立若干個子基金，按比例分配母基金進去。政府亦會訂定框架、規矩和目標，並希望吸引市場的專業投資經理人參與子基金運作，包括投資具體項目。

孫東提到，內地在過去8至9年做得非常不錯，已撬動了數十倍資金投資到市場上，產業發展勢頭「非常猛」，美國、以色列及日本等國家也在紛紛學習，故也希望香港透過產業引導基金，為下一步的高品質發展來注入新動力，相信基金一定會運作成功。

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