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Meta新功能｜Meta推出全新Instagram功能　保護青少年用戶遠離性勒索

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發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Meta推出全新IG功能。

性勒索是一種可怕的罪行，為進一步保護用戶免受性勒索威脅，Meta今日（18日）推出一系列全新Instagram安全功能，包括阻攔關注請求、位置安全提示、移除追踪權限、禁止截圖或熒幕錄影和偵測敏感圖片。

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Meta新功能｜阻攔關注請求

當Meta發現顯示潛在詐騙行為的Instagram帳戶時，會令該些帳戶更難要求關注青少年的帳戶，並根據潛在詐騙行為訊號的強度（包括帳戶設立時間），完全阻攔關注請求，或將其發送到青少年帳戶的垃圾訊息匣。

Meta新功能｜位置安全提示

性勒索罪犯會虛報他們的所在位置，騙取青少年的信任。為預防此類情況發生，Meta現正為 Instagram Direct （應用程式內的訊息功能）和 Messenger 測試全新的安全提示，以通知青少年正可能與來自其他國家或地區的用戶進行聊天。

Meta新功能｜移除追踪權限

Meta現時一旦偵測到可疑帳戶，便會立即移除這些帳戶查看其他用戶追蹤者或追蹤名單的權限。這些可疑帳戶亦將無法看到他人曾按讚的帖子、被標註在內的照片或其他帳戶中標註對方的照片。

Meta新功能｜禁止截圖或熒幕錄影

用戶在 Instagram Direct或 Messenger 中使用「查看一次」或「允許重播」功能發送照片或影片時，同時， Instagram 網頁版的「查看一次」或「允許重播」相片或影片將被限制，以防止犯罪分子繞過預防截圖技術進行犯案。

Meta新功能｜偵測並處理敏感相片

繼今年四月測試後，Meta正式於全球推出 Instagram Direct內的裸露相片防護機制，並為18歲以下的青少年預設這項功能。用戶在接收和發送Instagram Direct時，如被偵測到包含裸露內容的相片，影像將會被模糊化，並同時警告用戶發送敏感相片的風險。

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