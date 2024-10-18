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失業率｜本港最新失業率維持3%　餐飲零售等行業失業率微升

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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政府統計處今日（18日）公布最新失業率。（資料圖片）

政府統計處今日（18日）公布，經季節性調整後，7至9月失業率維持3%，與6至8月相同。實際上，餐飲及零售等個別行業失業率微升，全港整體仍有11.99萬人失業。

不經季節性調整的實際失業人數，由6至8月的12.23萬人，下跌到7至9月的11.99萬人，減少約2,400人，減幅近2%。

就業不足率在上述兩段期間則維持於1.2%水平。同期就業不足人數亦由4.75萬人，下跌至4.6萬人，減少約1,500人，減幅近3.2%。

與6至8月比較，在7至9月期間，各行業失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

根據政府統計臨時數字，其中多個行業失業率均微升0.1個百分點，餐飲服務活動行業失業率增至5.2%，零售業升至4.4%，進出口貿易及批發升至2.9%，郵政及速遞活動則升至2.5%。至於失業率的行業，仍然是樓房裝飾、修葺及保養行業，高達5.8%，已較對上一期微跌0.1個百分點

勞工及福利局局長孫玉菡形容最新經季節性調整的失業率維持在低水平，展望隨着經濟持續增長，整體勞工市場在短期內應會維持偏緊。

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