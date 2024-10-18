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曱甴出沒丨毒物專家揭「曱甴最愛窩藏1地點」　教1招輕鬆殺滅蟑螂兼幼蟲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【曱甴／蟑螂／防蟑螂】不少家居飽受曱甴問題困擾，有專家便指出蟑螂最愛窩藏的地點是「廚房排水孔」，並分享一招防蟑螂妙法，簡單杜絕牠們藏匿地點。

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台灣毒物科護理師譚敦慈早前分享了防蟑螂妙法，指除了家中廚餘、雜物、紙箱，「廚房的排水孔」因爲會累積油脂，亦是曱甴十分喜愛的藏匿地點。因此，她平均每兩週就會使用「過碳酸鈉加熱水」擦拭廚房環境及清洗水槽。譚敦慈進一步解釋，指過碳酸鈉加熱水後會釋放出過氧化氫，有清潔、消毒功效，故可輕易將管道油脂去除之餘，亦能同時殺死蟑螂幼蟲。

此外，譚敦慈也建議，由於浴室及廚房環境較潮濕，因此沒人使用時可以將排水孔堵住，避免蟑螂從去水洞進入家中。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家建議，列出對付蟑螂方法：

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