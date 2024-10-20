萬聖節好去處2024｜西九文化區萬聖節6大嘩鬼活動　20地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat

▲ 西九文化區推出萬聖節6大嘩鬼活動，當中有20個地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat！

【萬聖節好去處/西九萬聖節】萬聖節將至，西九文化區將於2024年10月26日（六）至31日（四）期間，在藝術公園舉辦萬聖節活動，屆時有20個地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat、快閃表演等活動！

萬聖節2024｜萬聖節好去處10大推介 沉浸式鬼屋劇本殺+阿Jack怪誕大餐+趣怪牛肉漢堡

西九文化區（西九）是次的萬聖節活動適合一家大小，包括經典「Trick-or-Treat」、巫師驚喜現身、萬聖節快閃表演、神秘派對、萬聖節DIY創作坊，以及音樂盛會。活動期間，訪客亦可享限時西九消費獎賞，於西九文化區指定餐飲及零售店舖，同日以電子支付方式消費滿指定金額，即可換領現金券。此外，於10月26日至31日期間更可換領「HKT西九音樂節」門票。

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西九萬聖節好去處｜以下為西九萬聖節活動詳情：

活動 內容 日期及時間 地點 萬聖節裝飾 訪客可到藝術公園投入趣味盎然的萬聖節冒險。色彩繽紛的戶外萬聖節裝飾與西九特色美景，將成為絕佳的拍照背景。 2024年10月26日（六）至31日（四） 藝術公園指定地點 「Trick-or-Treat」 節日糖果隱藏在20個神秘地點，訪客以一身萬聖節造型前往指定地點，並喊出「Trick-or-Treat」，即可獲贈糖果祝福。 2024年10月26日（六）至27日（日） 17:00–21:30 2024年10月31日（四） 18:00–21:30 「Trick-or-Treat」指定地點： 藝術公園 1.SawadeeCar（美食車） 2.幸運站（美食車） 3.菠蘿仔食堂（美食車） 4.大師兄美食車（美食車） 5.The Butchers Truck（美食車） 6.留白Livehouse（自由空間地下） 7.侘寂珈琲（地下5號舖） 8.流動訪客資訊站（近港灣小館及侘寂珈琲） 9.港灣小館（地下6號舖） 10.Hooman（地下7號舖） 11.Honbo（近M+ 小舖） 12.% Arabica（近海濱草坪–西面） 香港故宮文化博物館 13.Crepes & Bakes（地下低層） 14.金玡居（地下低層） 15.下江南（地下） 16.老虎堂（近香港故宮文化博物館） M+ 17.CURATOR Creative Café at M+（B1層） 18.M+小舖（B1層） 19.CVIEW「華」（16樓） 西九文化區管理局大樓 20. PHILLIPS CAFÉ (2樓2號舖) 巫師驚喜現身 1. 在藝術公園與友善熱情的巫師相遇，將有機會獲得一份給小朋友與小動物的萬聖節小禮物。 2. 刺激的快閃舞蹈將成為當晚的最大亮點！歡迎訪客為毛孩和小朋友穿上可愛服裝，和其他可愛小鬼一起在動感的旋律中共舞。這個有趣的活動歡迎所有人士參加，傳遞萬聖節的歡樂。 2024年10月26日（六）至27日（日） 17:00–21:30 2024年10月31日（四） 18:00–21:30 萬聖節快閃表演： 2024年10月26日（六）、27日（日）及31日（四） 19:30及20:30 藝術公園秘密花園及海濱草坪附近 秘密花園派對 誠邀訪客來到秘密花園參加一場神秘派對，現場設有免費面部彩繪和紋身貼紙，讓訪客瞬間變身為最喜愛的萬聖節角色。 2024年10月26日（六）至27日（日） 17:00–21:30 2024年10月31日（四） 18:00–21:30 藝術公園秘密花園 萬聖節DIY創作坊 大朋友和小朋友（3歲及以上）可一起親手製作萬聖節裝飾或串飾，發揮創意小宇宙 2024年10月26日（六）、27日（日）及31日（四） 12:00–18:00 M+ B1層M+小舖 音樂盛會 參加西九的旗艦音樂節──自由爵士音樂節及HKT西九音樂節，享受免費現場音樂演出，開拓全新音樂會體驗。 自由爵士音樂節2024年10月24日（四）至27日（日） HKT西九音樂節 2024年10月31日（四）至11月3日（日） 西九文化區

（自由空間、藝術公園、竹翠公園及M+）

▲ 西九文化區於2024年10月26日至31日舉辦萬聖節活動。（西九文化區管理局提供）

西九萬聖節好去處｜限時西九消費獎賞

另外，西九文化區內指定餐飲及零售店舖亦為萬聖節提供驚喜餐飲體驗，同日以電子支付方式消費滿指定金額（最多可累積4張不同店舖的收據），即可換領港幣50元或港幣100元現金券。此外，於2024年10月26日至31日期間更可換領萬眾期待的「HKT西九音樂節」門票）。

以上詳情請瀏覽西九文化區網站。

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