主題樂園優惠｜海洋公園門票買一送一優惠 人均$214起入園即睇搶飛教學
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 31 分鐘前
最後更新： 30 分鐘前
【海洋公園門票/買一送一/Klook優惠/親子好去處/香港好去處】海洋公園推出門票買一送一優惠！今日（18日）晚上9時起經Klook訂購，人均低至$214即可入園，適用日期至明年1月6日，即睇搶飛攻略！
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋 高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一 人均$214起入園即睇搶飛攻略
最新影片：
海洋公園門票買一送一 人均$214入園
Klook 10周年生日祭推出連串優惠，10月18日晚上9時有海洋公園門票買一送一，兩張成人標準門票只需$428起，人均$214即可入園（原價：$856起）。
▼點擊圖片放大
+7
+6
海洋公園優惠詳情
開售日期：2024年10月18日9PM起發售
適用日期：2024年10月18日至2025年1月6日
優惠價：成人標準門票買一送一，只需$428起（人均$214，原價$856起）
預訂網站：【Klook網站】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：