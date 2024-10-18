主題樂園優惠｜海洋公園門票買一送一優惠　人均$214起入園即睇搶飛教學

▲ Klook推出海洋公園門票買一送一優惠，人均$214起入園。

【海洋公園門票/買一送一/Klook優惠/親子好去處/香港好去處】海洋公園推出門票買一送一優惠！今日（18日）晚上9時起經Klook訂購，人均低至$214即可入園，適用日期至明年1月6日，即睇搶飛攻略！

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海洋公園門票買一送一 人均$214入園

Klook 10周年生日祭推出連串優惠，10月18日晚上9時有海洋公園門票買一送一，兩張成人標準門票只需$428起，人均$214即可入園（原價：$856起）。

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海洋公園優惠詳情

開售日期：2024年10月18日9PM起發售

適用日期：2024年10月18日至2025年1月6日

優惠價：成人標準門票買一送一，只需$428起（人均$214，原價$856起）

預訂網站：【Klook網站】

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