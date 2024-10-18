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飲食攻略｜6大常見早餐恐是糖尿病元兇　營養師揭1款看似健康：真正隱藏地雷

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 28 分鐘前

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【健康早餐／卡路里／蛋白質／營養早餐】小心常見外食早餐暗藏健康地雷。台灣有營養師指出，外食早餐暗藏高油、鹽、糖，長期吃恐致糖尿病。別以為在家吃就萬無一失，營養師指出一款早餐看似健康，但營養價值其實很低。

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健康早餐｜6款常見早餐地雷

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發文分享6款常見早餐，其實暗藏健康危機，長期吃錯恐怕對身體造成負擔。不過，李婉萍亦建議相對較健康的早餐配搭，供大家能夠品嚐美味之餘，亦能夠維持健康：

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煎餃

李婉萍指，就算餃子餡料滲入菜和肉，其實只是健康假象。她解釋，店家為了讓餃子多汁好吃，多數會將肥肉混入其中，再用很多有去煎至香脆，等同一大早就攝入很多油份，對身體百害而無一利。

燒餅、油炸鬼

製作燒餅時一般會抹上很多酥油增加風味，而油炸鬼則經過反覆油炸。李婉萍指出，如果早餐同時吃2款，恐怕是「高碳和高油」的組，僅點1份的熱量就可能超過500卡路里。

粢飯

粢飯通常是外層糯米包著肉鬆、油炸鬼、酸菜等餡料，全都是高鈉、高熱量的加工食品，加上糯米不但熱量高，亦是高GI食物，早餐吃完容易導致血糖飆升。整個粢飯熱量大概是600卡路里，再配上飲品恐怕熱量爆燈。

鐵板麵

鐵板面是不少台灣人常吃的早餐之一，裡面翻炒過和沾滿醬汁的麵條，不但含大量調味料和太白粉，麵條亦是高GI食物，早餐吃完後會導致血糖飆升，屬於高油高糖的地雷早餐，一份已經有400至500卡路里。

奶酥厚片

奶酥厚片主要是厚片麵包抹上奶油混合糖的抹醬，澱粉和油脂含量非常高，而且營養素單一，一份已是300卡路里。

粟米脆片+牛奶

不管大人或小朋友，家中方便弄到的早餐大多數都是早餐粟米片配牛奶。李婉萍指出，早餐粟米片在製作過程中經過多次加工，導致裡面的營養大量流失，加上製造商為了增加風味，會添加大量糖。故此，她認為這款早餐看似是最健康，其實才是真正的早餐地雷。

健康早餐｜4大原則揀選健康早餐

早餐想吃得健康，李婉萍建議4大原則供大家參考：

1.避免單一營養素：至少要含有3種食物搭配

如：全榖雜糧+豆魚蛋肉+蔬果

2.避免選擇加工食品：加工食品高鹽高油，製作過程中容易流失營養

如：熱狗、香腸、火腿

3.避免精製醣類：高GI值容易導致血糖升高，早餐吃容易導致全日精神差

如：白麵包、麵條、粟米脆片

4.飲品搭配以原味、無加糖為主：減少飲料的糖分攝取，補充蛋白質與鈣質

如：鮮奶、無糖豆漿、黑咖啡

相關文章：飲食攻略｜毒物專家Ｘ肝膽名醫 推介早餐黃金最佳比例＋世衛推薦抗癌組合【附各大專家早餐建議合集】

過往有不同專家和醫生曾分享不同推薦的健康早餐組合：

健康早餐｜蕭敦仁之選：高纖+穩定血糖

台灣減重名醫蕭敦仁首選高纖維的原型碳水化合物，如番薯，而且他的吃法會是把番薯放凍後吃，因冷凍後的蕃薯屬於抗性澱粉，更有助減慢血糖上升的速度；油脂方面，他首選不用開火烹煮的好油脂，如堅果，所以早餐一把堅果就能夠攝取足夠油脂；蛋白質方面，可以選擇喝無糖豆漿或是吃一顆茶葉蛋或滷蛋，同樣可以攝取足夠的蛋白質。

健康早餐｜譚敦慈之選：首選世衛抗癌組合

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈，亦在同一節目上分享自己早餐外食時的選擇，她同樣首選番薯和茶葉蛋，以補充纖維和蛋白質。而她最常吃的組合是世界衛生組織推薦的抗癌組合：

飲食攻略｜中醫推薦8種富含色胺酸早餐食物

相關文章：

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