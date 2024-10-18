  • 29°C
香港時間：20241018日 (五) 18:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

類鼻疽｜理大蕭傑恒：或涉類鼻疽新源頭　人傳猴子或猴子傳人機會不大

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(曾秋文攝)

香港動植物公園先後有9隻猴子死亡，消息指，當局在猴子屍體驗出類鼻疽。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒向TOPick表示，政府有與其聯繫，不過目前未有參與調查。他表示，人類類鼻疽、以及猴子類鼻疽的感染途徑相同，可以是接觸、食物、以及呼吸道感染。他認為，目前需要調查，動植物公園是否換過泥土、或草被，令猴子透過接觸及進食植物其間受感染。至於照顧動物的工作人員需否檢查或隔離，蕭傑恒指相信大多屬環境感染，人傳動物、或者動物傳人的機會很低。

類鼻疽於2022年於本港爆發，最初於深水埗配水庫、以及白田邨一帶出現大規模感染，最常影響長者、以及免疫力低人士，衛生署同年亦將其列為法定傳染病。據當局數字，2022年爆發初期錄46宗個案，當中8月最多，有10宗。其後2023年回落，有17宗。今年首8個月有13宗，其中8月錄得宗數較多，有8宗。

蕭傑恒表示，今年傳染的源頭有西移的跡象，由原先的白田邨、移至李鄭屋邨。不過過往鮮有個案於港島出現，蕭傑恒指不排除屬第二個源頭。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：陳展棋

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡