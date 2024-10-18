類鼻疽｜理大蕭傑恒：或涉類鼻疽新源頭　人傳猴子或猴子傳人機會不大

▲ (曾秋文攝)

香港動植物公園先後有9隻猴子死亡，消息指，當局在猴子屍體驗出類鼻疽。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒向TOPick表示，政府有與其聯繫，不過目前未有參與調查。他表示，人類類鼻疽、以及猴子類鼻疽的感染途徑相同，可以是接觸、食物、以及呼吸道感染。他認為，目前需要調查，動植物公園是否換過泥土、或草被，令猴子透過接觸及進食植物其間受感染。至於照顧動物的工作人員需否檢查或隔離，蕭傑恒指相信大多屬環境感染，人傳動物、或者動物傳人的機會很低。

類鼻疽於2022年於本港爆發，最初於深水埗配水庫、以及白田邨一帶出現大規模感染，最常影響長者、以及免疫力低人士，衛生署同年亦將其列為法定傳染病。據當局數字，2022年爆發初期錄46宗個案，當中8月最多，有10宗。其後2023年回落，有17宗。今年首8個月有13宗，其中8月錄得宗數較多，有8宗。

蕭傑恒表示，今年傳染的源頭有西移的跡象，由原先的白田邨、移至李鄭屋邨。不過過往鮮有個案於港島出現，蕭傑恒指不排除屬第二個源頭。

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記者：陳展棋