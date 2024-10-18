IG新功能｜Instagram推「青少年帳戶」保謢機制　新4大功能打擊性勒索及詐騙活動

▲ Instagram推出「青少年帳戶」保謢機制，新4大功能打擊性勒索及詐騙活動。

【Meta/Instagram/IG/保護青少年】性勒索是令人不安的罪行，騙徒通常會針對全球的年輕人，利用公開私密影像來威脅受害者。為了加強防護，Meta宣布推出全新Instagram安全功能，進一步保護青少年免受性勒索的威脅。

生活智慧︱「白撞來電」一聽即被Cut原來已墮陷阱 5大Apps阻截可疑來電惟要注意1點

網絡安全︱國際互聯網安全日提高孩子意識 Google香港掌舵人：家長陪伴最重要

▲ 為了加強防護，Meta宣布推出全新 Instagram安全功能，進一步保護免受性勒索的威脅。（iStock）

最新影片︰

IG新功能｜助家長及早識別詐騙活動

Meta旗下的社交媒體平台Instagram，推出新工具來保護年輕人並打擊性勒索，當中包括4大功能︰位置安全提示、移除或限制權限、禁止截圖或螢幕錄影和模糊敏感圖片，協助青少年和家長及早識別詐騙活動、防止騙徒接觸潛在目標，保護用戶遠離犯罪分子。

Meta表示，當他們發現顯示潛在詐騙行為的Instagram帳戶時，將會限制這些帳戶要求關注青少年帳戶的能力。根據潛在詐騙行為的信號強度，包括帳戶的設立時間，Meta會完全阻擋這些帳戶的關注請求，或將其發送至青少年帳戶的垃圾訊息匣，從而降低騙徒接觸年輕人的機會。

IG新功能｜新4大功能遠離犯罪分子

1. 位置安全提示

Instagram Direct和Messenger位置安全提示，提醒青少年他們可能正在與來自其他國家或地區的用戶聊天，以防止性勒索和信任騙取的情況。

2. 移除或限制權限

Meta一旦偵測到可疑帳戶，便會立即移除這些帳戶查看其他用戶追蹤者或追蹤名單的權限。這些可疑帳戶亦將無法看到他人曾按讚的帖子、被標註在內的照片或其他帳戶中標註對方的照片。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

3. 禁止截圖或螢幕錄影

用戶在聊天室中傳送限時相片或影片時，將無法直接截圖或螢幕錄影。使用Instagram Direct或Messenger的「查看一次」或「允許重播」功能時，用戶不必擔心內容被未經同意截圖或錄影。此外，Meta會限制用戶在Instagram網頁版上打開這些限時內容，以防止犯罪分子繞過截圖預防技術進行犯案。

4. 模糊敏感照功能

繼今年4月進行首次測試後，Meta正式宣布推出 Instagram Direct內的裸露相片防護機制，並為18歲以下的青少年預設這項功能。用戶在接收和發送 Instagram Direct時，如被偵測到包含裸露內容的相片，影像將會被模糊化，並同時警告用戶發送敏感相片的風險，令犯罪分子更難接觸到青少年。

主題樂園優惠｜海洋公園門票買一送一優惠 人均$214起入園即睇搶飛教學

天文台開放日2024｜天文台1連2日舉行開放日 即日起免費登記索入場券參觀【附教學】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】