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IG新功能｜Instagram推「青少年帳戶」保謢機制　新4大功能打擊性勒索及詐騙活動

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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Instagram推出「青少年帳戶」保謢機制，新4大功能打擊性勒索及詐騙活動。

【Meta/Instagram/IG/保護青少年】性勒索是令人不安的罪行，騙徒通常會針對全球的年輕人，利用公開私密影像來威脅受害者。為了加強防護，Meta宣布推出全新Instagram安全功能，進一步保護青少年免受性勒索的威脅。

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為了加強防護，Meta宣布推出全新 Instagram安全功能，進一步保護免受性勒索的威脅。（iStock）

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IG新功能｜助家長及早識別詐騙活動

Meta旗下的社交媒體平台Instagram，推出新工具來保護年輕人並打擊性勒索，當中包括4大功能︰位置安全提示、移除或限制權限、禁止截圖或螢幕錄影和模糊敏感圖片，協助青少年和家長及早識別詐騙活動、防止騙徒接觸潛在目標，保護用戶遠離犯罪分子。 

Meta表示，當他們發現顯示潛在詐騙行為的Instagram帳戶時，將會限制這些帳戶要求關注青少年帳戶的能力。根據潛在詐騙行為的信號強度，包括帳戶的設立時間，Meta會完全阻擋這些帳戶的關注請求，或將其發送至青少年帳戶的垃圾訊息匣，從而降低騙徒接觸年輕人的機會。

IG新功能｜新4大功能遠離犯罪分子

1. 位置安全提示

Instagram Direct和Messenger位置安全提示，提醒青少年他們可能正在與來自其他國家或地區的用戶聊天，以防止性勒索和信任騙取的情況。

2. 移除或限制權限

Meta一旦偵測到可疑帳戶，便會立即移除這些帳戶查看其他用戶追蹤者或追蹤名單的權限。這些可疑帳戶亦將無法看到他人曾按讚的帖子、被標註在內的照片或其他帳戶中標註對方的照片。

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3. 禁止截圖或螢幕錄影

用戶在聊天室中傳送限時相片或影片時，將無法直接截圖或螢幕錄影。使用Instagram Direct或Messenger的「查看一次」或「允許重播」功能時，用戶不必擔心內容被未經同意截圖或錄影。此外，Meta會限制用戶在Instagram網頁版上打開這些限時內容，以防止犯罪分子繞過截圖預防技術進行犯案。

4. 模糊敏感照功能

繼今年4月進行首次測試後，Meta正式宣布推出 Instagram Direct內的裸露相片防護機制，並為18歲以下的青少年預設這項功能。用戶在接收和發送 Instagram Direct時，如被偵測到包含裸露內容的相片，影像將會被模糊化，並同時警告用戶發送敏感相片的風險，令犯罪分子更難接觸到青少年。

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