施政報告2024｜楊潤雄：啟德體育園最快月底進行測試賽　務求疏散順暢

▲ 楊潤雄表示，將在本月底或下月初起於體育園進行試演賽。（朱永倫攝）

【施政報告2024】啟德體育園將在明年第一季啟用，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）表示，將在本月底或下月初起於體育園進行試演賽，試行人流疏散方案。

啟德體育園人流疏散方案備受關注，楊潤雄指，政府早在數月前已開始討論有關問題，並就人流疏散設不同方案，如根據人流數目、表演時間等，指定人流走向。

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施政報告2024｜檢視大球場改建計劃

楊潤雄續指，將在本月底或下月初於體育園進行試演，包括舉辦測試賽，了解配套是否充足同時，逐步測試如何在人流疏散方面做到最好，了解落實初步方案的改善空間，甚至於適當時候找人手測試交通配套安排等，以讓各界吸取經驗，讓體育園場館開幕和運作暢順。

另外，施政報告提到重新檢視香港大球場改建計劃，以確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。楊潤雄稱，過去曾研究把大球場座位減至9,000個、加入緩跑徑等，但有見於政府着力發展盛事經濟，加上近年文化體育項目越來越多，需思考場地數目有無需要再增加，故建議再檢視計劃，配合香港最新發展需要。

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記者：梁薾心