施政報告2024｜吸納技術專才　孫玉菡︰限35歲以下、配額料1萬個

▲ 勞福局局長孫玉菡。（朱永倫攝）

《施政報告》提出在現有的「一般就業政策」及「輸入內地人才」計劃下，新增渠道吸納技術工種專才，勞福局局長孫玉菡表示，目標是35歲以下人，初步計劃設1萬個配額。

孫玉菡今日解釋，當局在做人力資源推算時，預計2028年，全港缺18萬名僱員，當中最缺乏的是技工，大約為6萬，將對整個城市帶來大影響，主要原因現時香港現有的技工年紀偏大，中位數為50歲，4成為55歲以上，如不做功夫，香港未來在中端人才方面會面對很大的挑戰，所以會引入新的渠道，專門集中吸入年輕。

他希望，這批技術人才，是年輕、有專業技能、可以長遠留港。為了保障本地人優先，計劃將設有配額，初步的想法計劃1萬宗。

被問到為何要在補充勞工計劃以外，另設渠道引入技術工種專才，孫玉菡指出，兩者屬不同層次，前者只是短期解決的辦法，「過咗合約佢會走、唔會留、都唔會喺香港令技能提升。」

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