美食情報︱Jimmy's Kitchen週末烤肉盛宴再臨 慢烤澳洲和牛三道菜$648

▲ 著名的週末烤肉盛宴再度登場。

Jimmy's Kitchen 年三月在中環核心地帶重新開業，不僅保留了其經典歐陸風味，更加入了令人耳目一新的現代創新元素。

香港土生土長的行政總廚 Russell Doctrove 掌舵，餐廳現推出一系列新菜單。著名的週末烤肉盛宴再度登場。

Jimmy’s 慢烤澳洲和牛肋排三道菜套餐（每位售價港幣 648 元），開胃前菜包括凱撒沙律、大蝦咯嗲、法式洋蔥湯或傳統俄羅斯羅宋湯，隨後呈上主菜 Jimmy’s 澳洲和牛肋排作為重頭戲。

香濃多汁的慢烤澳洲和牛，搭配傳統約克郡布甸、加上細滑薯蓉及忌廉粟米，將味覺之旅昇華極至。

賓客還可選擇添加皇帝蟹肉賓利士醬、鵝肝或黑松露牛油（另加售價港幣108 元），享受海陸雙重盛宴，為主菜增添另一番風味。最後以經典拖肥布甸搭配法式酸忌廉雪糕或口味清新忌廉士多啤梨作完美收尾。

全新下午茶提供雙人套餐（售價港幣438 元）或自選菜單，包括精選鹹點和經典蛋糕，配以咖啡或茶。

菜單有多款美味選擇，包括以菠蘿果醬增添甜香的的鵝肝醬法式多士，或者伴以新鮮芒果粒及牛油生菜的加冕雞三明治，讓賓客大快朵頤。

▲ 下午茶提供雙人套餐

喜愛甜點的顧客可以一嚐新鮮出爐、搭配濃縮奶油和自家製士多啤梨果醬的英式鬆餅，或來自 Jimmy's Kitchen 糕餅主廚 Lily Lau 炮製的每日特色蛋糕。供應時間為星期一至星期五下午 3 時至 5 時。

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