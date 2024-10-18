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施政報告2024｜高才通增13間大學　下月初接受合資格畢業生申請

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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高才通計劃下，會進行兩個優化措施，包括擴容，由現時185間的國際頂尖大學，擴大至198間。（資料圖片）

政府正全力搶人才，勞工及福利局局長孫玉菡表示，高才通計劃下，會進行兩個優化措施，包括擴容，由現時185間的國際頂尖大學，擴大至198間，預計11月1日起實行。

孫玉菡見記者時表示，經過今次的擴容，當局會再增9間內地一流的大學，令內地大學佔的數目去到22間，跟英國大學的數目一樣，並列第二。

政府又放寬高才通A類人才，即申請人年收入超過250萬人士，首個簽證限期延長至三年，孫玉菡表示，已獲批的2萬宗A類高才和新申請者都適用。他解釋，這些人士屬全世界爭相爭取的人才，政府見到他們創業的機會增加，約四分一A類人士來港後會創業，除了為香港帶來經濟價值，亦為香港人帶來新的工種。

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房

年底推新版優才計分制度

優才計劃方面，孫玉菡稱將有兩個改變，首先優化綜合計分制，提升效率，將在年底前推出新的綜合優化計分制度。

另一改動則是新增機制，政府主動邀請頂尖領軍人才來港。孫解釋，雖然他們都可以申請優才，但是，「他們覺得個個都找我，我自己不用浪費功夫去申請。」孫玉菡認為，如果香港要發展的話，要有三顧草廬的精神，主動邀請人才來港。

陳國基：頂尖人才需是人才中的人才

有人才來港後，抱怨找不到與其專業配對的工作，被問到今次施政報告能否解決此問題。陳國基回應指，本地設有人才辦公室，提供線上及線下的服務，政府亦有安排招聘會，提供工作配對給人才。他認為政府在人才配對方面工作做得不錯。

至於會否邀請諾貝爾獎得主，「頂尖人才」如何定義，陳國基稱，「頂尖就係頂尖，冇得定義。可能係好叻的醫生，好叻的生意人。」他相信為數不多，需是「人才中的人才」。他強調，若是政府主動出手招攬的頂尖人才，一定能對接香港的需求，有助本港發展。

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