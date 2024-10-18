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升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工

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發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？專家傳授談判技巧，1招爭取更高人工。

【見工/面試問題/面試題目/人工/期望薪金/求職】作為打工仔的你，求職面試當然想爭取最高薪金。今天半宅職薯就和大家討論如何把談判理論，融入於爭取高薪金的討價還價之中。

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見工面試｜討價還價不等於開天殺價

有些人會以為開天殺價，便可以爭取到最好條件。他們會想像如果向面試官開一個天價，例如每月30萬薪金，那麼即使「投降輸一半」，也起碼有15萬薪金。但半宅職薯認為，這情況只會在一些引你發笑的喜劇中發生。

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見工面試｜談判的基本理論

根據談判的基本理論，在薪金談判中，誰先開價，那就反映那個價是在他心目中最為有利的。

例如面試官認為，你最少值每月25,000元薪金，他們會給你開這最起碼的25,000元，讓你討價還價，可能你還價28,000元他們也會接受；

同樣道理，如果你認為自己最多值每月32,000元薪金，你便會開價32,000元，卻不會無端端壓自己價說18,000元。

當你明白這個道理，你便會發現誰先開價，誰便會揭露自己的底牌，談判也會由這個價錢作為起點。

見工面試｜回應面試官的期望薪金提問

所以你應該盡可能讓面試官先開價，知道他起碼會給予你的薪金，然後再討價還價加上去。

當面試官問：「你期望的薪金是多少？」

這時你不要正面回答，以避免露出自己的底牌。

你可以回答：「我相信你會就我的學歷和經驗給我一個合理的薪金。」

這樣答其實是推他首先開價，以知道他的底牌，然後再加上去。

如果面試官知道你的套路，反問：「那麼你認為我會給你甚麼價錢？」

這時你便給他一個範圍。例如你認為自己大概值30,000元，你便說：「我期望的薪金大約是28,000元與32,000元之間。」

給面試官一個範圍，原因是你不知道他的底牌，留一個空間讓談判繼續下去。

見工面試｜談判不限於薪金金額

這個時候，如果面試官對你說：「公司最多也只能給你每月28,000元的薪金。」

這時候，你便向他要求一些金錢以外，但仍對你有利的條件，例如僱傭合約的開始日期，指定的上班分店地點，每星期某一兩天必定要準時下班以方便晚上進修......等等。

這些條件，對面試官來說無需額外付出，但對你來說便帶來莫大便利。

見工面試｜結語

談判本身並不是一個有贏有輸的遊戲，卻是一個共同找出雙贏方案的過程。若僱主在薪金上堅持，你便可以在福利上爭取，反之亦然。在面試室內，你和面試官其實想法一致，就是如何透過討論不同的方案，達致雙方都滿意的條件，產出一加一大於二的工作關係。

筆者簡介

半宅職薯 － 企業培訓師

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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