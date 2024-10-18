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黑白大廚｜白種元鍾情兩樣香港美食　拍片解構港式跟韓式奶茶分別

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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白種元風趣生鬼的口吻、極享受食物的表情，令他在飲食節目中大受歡迎。（網上圖片）

Netflix飲食真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》全球爆紅，兩位評判白種元及安成宰也紅到發紫。

白種元本身是美食家，在1994年創立「The Born Korea」公司，現今經營30多個餐飲品牌，走在韓國該品牌餐廳食肆隨處可見，白種元建立起在全球擁有1300多家餐廳的餐飲王國。

熱奶茶配菠蘿油，是他在香港茶餐廳最愛食物之一。（影片截圖）

白種元對香港美食十分鍾情，不時到香港覓食，而且吃得地道。4年前他曾來港為SBS拍攝飲食節目，其中一站來到茶餐廳。

他熟練且地道叫了菠蘿油和奶茶，特別喜歡菠蘿油中間那片凍凍的一片牛油，而且他解釋不是因為有菠蘿味才叫做菠蘿包，因為面層像菠蘿外皮所以得名。他用手搣了一些脆皮放入口，大讚香脆得像餅乾一樣，更說和韓國的油炸甜麵包異曲同工。

點擊圖片放大

至於奶茶就和韓式不同，一般的茶只用紅茶沖調，港式奶茶加入煉奶，味道濃郁。

他第一次在香港點熱奶茶已驚為天人，想不到那麼好喝，在韓國總做不到同樣味道，後來才知原來在茶中加入了煉奶，所以是他到香港茶記必點飲品，而且習慣在熱奶中加兩包糖。

去年來港拍「好餓啊！香港」，他到了茶餐廳吃餐蛋飯，油炸過的午餐肉加上3隻煎蛋，上面淋上老抽，再加上一大匙辣椒油，白種元三扒兩撥光，然後向茶餐廳老闆豎起拇指大讚好吃，更計劃返回韓國後，把餐蛋飯列入「白種元飲食秘笈」中。

他嗜辣，有一種以為香港食物不會辣的偏見，他有次挑戰荃灣「雲貴川風味」的腩肉豬肚炸醬豆腐酸辣米綫，辣度選了大辣，一直說不太辣，但愈吃愈感到辣味像燒着味蕾。

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