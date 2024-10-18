淋巴癌｜15歲少女全身痕癢睡不到　治療3個月無好轉1異狀終揭患淋巴癌

▲ 蘇格蘭一名15歲少女全身痕癢被醫生判斷為過敏，近3個月後脖子現1異狀終確診為淋巴癌。

【皮膚痕癢／淋巴癌／霍奇金淋巴瘤／化療】蘇格蘭一名15歲少女自6月起感到全身皮膚痕癢，起初被醫生診斷為過敏反應，但近3個月後仍不見好轉，最終出現1異狀後接受檢查，確診患上淋巴癌2期。

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綜合《每日郵報》、《蘇格蘭太陽報》等媒體報道，居於蘇格蘭北拉納克郡的15歲少女Niamh Fisher由今年6月開始感到全身皮膚痕癢，當時醫生認為其症狀可能屬於食物過敏或其他過敏反應，於是為她處方了藥物，並著她記錄自己吃過的食物、接觸過的化妝品和護膚品，以及盡量遠離貓狗等有可能的過敏原。

淋巴癌｜脖子出現腫塊終確診淋巴癌

然而Niamh接受了近3個月的治療，症狀仍不見任何好轉，痕癢甚至加劇，令她在晚上難以入睡。直到8月某天晚上，Niamh的脖子被發現長出一個大腫塊，家人見狀馬上帶她前往大醫院的急症室求醫，最終在接受了電腦斷層掃描（CT Scan）、超聲波及抹片檢查後，確認她罹患霍奇金淋巴瘤2期。

在確診癌症之後，Niamh馬上開始接受為期28天的4輪化療，而她目前已經完成2輪。她希望透過自身經歷，呼籲大眾一旦發現身體出現異狀，便應盡早就醫檢查，即使症狀再小亦不應忽略。

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淋巴癌｜被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

淋巴癌｜病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

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血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

資料來源：《每日郵報》、《蘇格蘭太陽報》

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