萬聖節｜旅發局「哈囉威香港」太空館3D光雕匯演今晚登場　萬聖夜中環碼頭免費派雪糕【附詳情】

▲ 旅發局舉辦「哈囉威香港」活動。

旅發局舉辦「哈囉威香港」活動，當中太空館3D光雕匯演今晚（18日）至萬聖節（31日）每晚8時15分至10時30分上演，5款富有香港特色兼造型多變的可愛幽靈，包括巨型「吃貨」南瓜、帥酷 DJ 幽靈、熱情好客菠蘿包等，將會現身香港太空館外牆，跟市民及旅客慶祝萬聖節。

旅發局亦舉辦「香港美酒佳餚巡禮」，同樣可以大玩「週末鬼馬派對」。10月26及27日，即萬聖節前的週末，市民及旅客齊齊變裝， 每日首300名以萬聖節主題造型入場暢玩的人士，只要於詢問處登記，即有機會每人獲贈兩張「品味券」。晚上6時後，現場更有打扮成嘩鬼的演藝人員在場內驚喜現身，邀請市民及旅客互動玩小遊戲，成功完成遊戲者有機會可獲得兩張「品味券」，甚或神秘禮品。

旅發局特設的「哈囉威香港」發光主題電車，已換上應節新裝，穿梭港島大街小巷，為萬聖節推廣助興；而「南瓜雪糕車」亦會在今明兩晚和下星期五、六（18、19、25、26 日）晚上限定出現在銅鑼灣、尖沙咀及旺角，增添萬聖節街頭打卡樂趣。 旅發局在萬聖夜當晚將會在中環向市民及旅客免費派發雪糕，亦會在港島舉行派對電車巡遊表演。

另外，旅發局最新推出的香港「深宵美食狂熱攻略及超值美食優惠清單」，包括在指定日子晚上8時半後入座可以優惠價9.9元享用羊腩煲；指定日子漢堡或酸種薄餅買一送一優惠；酒店10月份午餐和晚餐自助餐75折優惠等。

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