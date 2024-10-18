聖誕限定店｜Charlotte Tilbury節日限定店　有機會獲Anson Lo親筆簽名【內附詳情】

▲ Charlotte Tilbury閃節日限定店活動，有機會得Anson Lo親筆簽名。

還有兩個月就到聖誕節，為慶祝節日，Charlotte Tilbury於崇光百貨開設「星光放閃節日限定店」。

現場有限量星光放閃節日系列產品及提供產品體驗到化妝派對；更有MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的限量親筆簽名和諸多禮遇，不可錯過！

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聖誕限定店｜完成指定任務 即獲多重禮遇

即日起至10月28日，Charlotte Tilbury於銅鑼灣崇光百貨設「星光放閃節日限定店」，可於網上登記預約，到場即獲迷你極致柔霧唇釉，完成指定閃爍任務，可兌換更多王牌產品體驗裝。

內場設有不同打卡位可供打卡留念；並可選購限量星光放閃節日系列產品， 購買指定產品，還可獲贈限定TILBURY星光套裝(價值641元)及限量Anson Lo聖誕掛飾，首50名更有Anson Lo特別親筆簽名版。

聖誕限定店｜四重體驗：星光放閃化妝間

TEAM TILBURY帶您體驗怦然心動的星光放閃節日系列，讓您散發自信魅力的閃耀魔法，恣意閃亮，成為眾人矚目的焦點。

聖誕限定店｜四重體驗：星光節拍魅力

透過精準點擊技術配合激昂的節日音樂，盡情感受 節日派對氛圍，成功收集星光！

聖誕限定店｜四重體驗：大肆放閃耀目時刻

感受節日星光魔法時刻，大肆放閃，打卡留下閃耀動人一刻！

聖誕限定店｜四重體驗：星光化妝派對MASTERCLASS（90分鐘）

Team Tilbury指導節日閃耀化妝及護膚技巧，更可現場親手製作專屬聖誕掛飾，完成後可額外獲贈 Tilbury Treat 乙份 (價值HK$167)。

費用: HK$750 (可全數兌換 Charlotte Tilbury 產品)

先到先得，數量有限，送/換完即止。

日期：10月21日-24日

可選時段：12：30-14：00/ 14：00-15：30/ 16：00-17：30/ 17：30-19：00

點此預約：星光化妝派對MASTERCLASS

聖誕限定店｜「星光放閃節日限定店」

日期：即日起至28日

地點：崇光銅鑼灣G/F入口大堂

時間: 10am-10pm

點此預約：星光放閃節日限定店

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