施政報告2024｜卓永興：「發展旅遊熱點工作組」年底前展開工作　從旅客視覺打造新熱點

▲ 政務司副司長卓永興。（朱永倫攝）

施政報告提出成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長卓永興出任組長。卓永興今日（18日）表示，目標今年底前開展工作，召開第一次會議商討未來的工作計劃。

卓永興指，「發展旅遊熱點工作組」的使命是是加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。作為工作組組長，他會統籌和督導需要跨部門、業界和社會協助的項目，推動不同單位貫徹主動「識變、應變、求變」的理念，以創新思維發掘和建設新的地區旅遊熱點，增加香港作為旅遊目的地的人氣，成為熱選的旅遊城市。

打造「好吸引、好想去，去唔到好可惜」的旅遊熱點

他續指，香港旅遊資源豐富，但也要推陳出新，才可吸新客留舊客，帶動酒店、零售、餐飲等消費。政府會集思廣益，引入新意念並匯聚民間力量，從旅客視覺打造「好吸引、好想去，去唔到好可惜」的新旅遊熱點，展現香港的獨特之處，例如飲食文化、地區特色、海濱景緻、同鄉文化和影視文化等，開拓新客源。

工作組成員方面，，文化體育及旅遊局局長是副組長，其他成員包括商務及經濟發展局、發展局、環境及生態局、民政及青年事務局、運輸及物流局和保安局6個政策局的局長，以及旅遊事務署、康樂及文化事務署和民政事務總署3個部門的首長；亦會按需要邀請其他政策局、部門或相關持份者就個別項目參與討論及落實推行，且聯繫相關組織、團體、人士和企業。

卓永興稱，目標是在今年年底前開展工作，召開第一次會議商討未來的工作計劃，包括考慮不同政策局和社會各界就目前在地區有發展潛力的項目提出的建議，並計劃在明年上半年統籌相關政策局與持份者聯繫，制定工作組的重點推進項目。

卓永興：工作組稱提速提效

就工作組與文體旅局的分工，他說工作組由司長或副司長領導統籌，能提速提效、相輔相成，全盤審視事件，且快速作出決定、提出新方法，令效果更好。

文體旅局局長楊潤雄則說，疫後社會對推動旅遊期望很高，當局職務範圍廣、工作量大，加上目前以無處不旅遊理念作推動，無可能全部所有景點都由政府或文體旅局、旅發局、旅遊事務處負責，需社會各界人士一起努力。

他認為工作組正統籌政府部門和社會不同聲音，令旅遊推動工作更有效，文體旅局亦會在推動旅遊上，全力配合工作組，以盡快推出更多旅遊熱點。

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記者：梁薾心