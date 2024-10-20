才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步

【朱凱婷女兒/豎琴】作為媽媽，總會希望子女能夠快樂成長。金牌司儀朱凱婷（Heidi）育有一名女兒Sheryl，從小陪伴女兒成長，參加不同活動，更在女兒4歲時發現其音樂天賦，讓她鋼琴豎琴雙線發展，成為與媽媽一樣的才女。

傳統名校出身的港姐季軍朱凱婷，對女兒的學業亦事事上心，為她選擇了一間符合她性格的國際學校，讓她有更多空間發展自己喜歡的事情。望見女兒在多姿多采的環境下成長，一路在旁參與的Heidi亦從中完整了自己的童年。

當年我們童年的配套，跟現在這一代配套很不一樣，他們有很多機會嘗試不同的新事物，所以我做了媽媽之後，覺得自己好像重新經歷了一次童年。

▲ Heidi陪伴女兒Sheryl一路成長，感覺自己也重新經歷一次童年。（陳慧安攝）

朱凱婷教女｜觀察成長 發掘音樂才華



雖然現今社會資源充足，但養育小孩也非是簡單之事，要從眾多的事物中揀選合適的道路發展。朱凱婷自女兒Sheryl小時候開始，便讓她參加不同的興趣班，如芭蕾、鋼琴、拼音班等，培養興趣之餘，也希望避免女兒學壞，

我記得小時候媽媽經常說，培養小朋友在音樂、體育的興趣，再加上學業，他們便會很忙碌，忙到沒時間去學壞。

要子女投入興趣，也需要找到他們喜歡的事物。為了發掘女兒天賦潛能，Heidi從小便觀察女兒對不同事物的反應，最後發現她對音樂格外敏感，「大約一歲開始我與她一同參加幼兒的親子音樂班，三歲讓她學鋼琴，我覺得她對音樂的感覺非常濃厚。」其後，Heidi更安排女兒做基因測試，結果顯示她在音樂上較有優勢，便決定讓Sheryl除了學鋼琴外，再多學一種樂器——豎琴。

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朱凱婷教女｜齊學豎琴解童年情意結



學習豎琴，不單是因為女兒的音樂天份，更是Heidi的童年情意結，一直以來把豎琴視為是典雅優美的樂器，可惜小時候沒有機會學習，成為媽媽後，便與女兒一同學豎琴，圓滿童年夢的同時，也希望成為女兒的左右手，「如果她的琴斷線，或者要換線、調音，我怕她自己處理不了，我可以在身邊跟她一起去做。」今年女兒鋼琴和豎琴也準備考8級，Heidi退身成欣賞者，陪伴每次的練習，讚賞每次的進步。

我純粹在旁邊做一個欣賞角色，給正能量鼓勵，去強調做得好的地方，讓她知道，媽媽也會聽，讓她覺得我很支持她。

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朱凱婷教女｜貼身陪伴成長



孩子成長，父母的陪伴便是每個成長階段的見證。Heidi認為這一代父母在栽培子女上擁有足夠的資源，所以對待孩子，陪伴便是最重要。她由女兒參加親子遊戲小組開始，與老公Dickens，以及外公外婆「四人組」陪伴她上課，即使接送上學下課也是他們自己包辦，這不單是為了陪伴，更是希望可以透過溝通，了解他們每日經歷的大小事。

每一天上學我們都會在車上聊天，我覺得即時性的聊天很重要，她可能學校遇到開心或不開心的事，便可以讓我們知道，然後再跟她聊天。

▲ Heidi認為這一代父母在栽培子女上擁有足夠的資源，所以對待孩子，陪伴便是最重要。（陳慧安攝）

聊天成為一家人的習慣，甚至睡前也是Pillow Talk時間，「我們甚麼話題都會說，八卦事、無聊事，總之什麼都好，聊到她睡著為止。」直到現在，兩人關係依舊親密，甚至同床睡覺，Heidi表示每逢周五六日，都會陪女兒睡覺，偶爾星期一也會同睡。「糖黐豆」般的相處，讓Heidi可以全身投入女兒的成長之中。

在她這個童年的成長中，我投入到她每個的喜怒哀樂裡，每一刻我都參與其中。

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子女在父母陪伴下長大，但父母卻需在相伴中學會放手。Heidi憶起女兒成長最難忘一刻，是升讀一年級全日制上學時，自己不能再如以往一樣，擁有整天陪伴女兒的時間，當中的失落感讓她意識到要學習放手。

她上一年級第一天，我送她上學後，突然間感到很失落，甚至流眼淚，因為原來我霸佔她的時間不多了，她已經開始長大了。

朱凱婷教女｜選讀國際學校 接受最合適學習



父母為子女選校，大多都希望能夠入讀名校，但Heidi只希望選擇適合的學校。畢業於傳統名校德望學校的Heidi，卻為女兒選讀國際學校，她坦言國際學校的學習模式，較為適合這一代家長，「我擔心自己未能規律地跟進女兒功課，所以我就選擇相對自由的學習方式。」



除了考慮到照顧層面，也取決於Sheryl的表現。Heidi指Sheryl不論是傳統的學習模式，還是自主學習也可以應付，而最後會升上國際學校，部分是面試的出色表現，部分是緣分所致。

當時K1，我安排了幾間國際學校的幼稚園面試，她First inning（首輪面試）就已經考入，而且是我和我先生心儀那間學校，我覺得是緣分，你入到就入吧。

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子女成長，選校只是其中一站，未來升學又是下一站。不少國際學校學生都會考慮海外升學，Heidi則希望讓女兒自行決定，作為媽媽，她只想在背後給予支持，鋪出一條「合身」的道路。

沒有一條路或公式是保證成功，所以我們會想選擇對女兒的正確道路。有任何想做的事，我們都會盡量配套，這便是我和爸爸給予女兒最大的支持。

▲ 作為媽媽，朱凱婷只希望為女兒選擇的正確道路。（陳慧安攝）

場地：Bela Offices

髮型：Derek Cheung @i PRIVATE I SALON

化妝：Henry Li

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