  • 28°C
香港時間：20241018日 (五) 20:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

類鼻疽｜衞生防護中心過去一周錄一宗類鼻疽確診個案　現時情況穩定

社會

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

​衞生署衞生防護中心今日（18日）表示，中心於10月10日至17日錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。個案涉及一名有長期病患的59歲女子，居於深水埗。她於10月5日起出現發燒及腹痛，10月7日入住明愛醫院接受治療。病人現時情況穩定，她的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得19宗類鼻疽個案。去年共錄得17宗類鼻疽個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播。市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告2024｜卓永興：「發展旅遊熱點工作組」年底前展開工作　從旅客視覺打造新熱點
今日 19:10
施政報告2024｜卓永興：「發展旅遊熱點工作組」年底前展開工作　從旅客視覺打造新熱點
非法勞工｜入境處打擊提供跨境代購及遞送服務非法勞工　2男1女內地客判監2個月
今日 19:15
非法勞工｜入境處打擊提供跨境代購及遞送服務非法勞工　2男1女內地客判監2個月
走私｜海關破兩宗涉利用遠洋船走私案件　檢懷疑走私貨物市值約1.7億
今日 19:27
走私｜海關破兩宗涉利用遠洋船走私案件　檢懷疑走私貨物市值約1.7億

你可能感興趣

施政報告2024｜卓永興：「發展旅遊熱點工作組」年底前展開工作　從旅客視覺打造新熱點
今日 19:10
施政報告2024｜卓永興：「發展旅遊熱點工作組」年底前展開工作　從旅客視覺打造新熱點
非法勞工｜入境處打擊提供跨境代購及遞送服務非法勞工　2男1女內地客判監2個月
今日 19:15
非法勞工｜入境處打擊提供跨境代購及遞送服務非法勞工　2男1女內地客判監2個月
走私｜海關破兩宗涉利用遠洋船走私案件　檢懷疑走私貨物市值約1.7億
今日 19:27
走私｜海關破兩宗涉利用遠洋船走私案件　檢懷疑走私貨物市值約1.7億
公立醫院 傳染病 腹痛 明愛醫院 衞生防護中心 衞生署 發燒 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間16:05）
舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
One Direction前成員丨Liam Payne酒店墮樓亡報警錄音流出　揭酒店房間凌亂隊友承諾照顧7歲遺孤
One Direction前成員丨Liam Payne酒店墮樓亡報警錄音流出　揭酒店房間凌亂隊友承諾照顧7歲遺孤