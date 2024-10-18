大學發展｜中大深圳分校明年免試招DSE生　校方否認與港中大聯合排名

▲ 香港中文大學深圳分校擬於明年起容許香港學生以香港中學文憑試（DSE）成績報名。（中大校網圖片）

香港中文大學深圳分校今年起招收港澳台學生，明年起擬首度擴展至容許香港學生以香港中學文憑試（DSE）成績、豁免參與內地聯合招生考試便可申請入學。

中大深圳分校今日（18日）安排本港傳媒到訪校園，透露該校現時有約1.2萬名學生，今年起透過內地聯招試招收港澳台學生，暫時取錄約20人。

校方表示，計劃明年起擴展至讓香港學生以文憑試成績報名，期望招收更多港生。中大（深圳）校長徐揚生形容，相比香港院校，中大深圳分校具備吸引港生報讀的優勢，是能夠提供更多就業及實習機會，舉例如每個學生也可獲相關業界導師指導。

另外，去年傳出中大深圳分校與香港中大擬合併兩校數據參與QS排名，引來兩地學生爭議。中大（深圳）協理副校長蔡小強向傳媒否認兩校有「聯合排名」，而深圳分校目前未有參與QS等國際機構排名，但不排除排名機構可能在採集數據時，將兩校計算在內。他又說，不排除在合適時候向機構提供數據，參與排名，但暫未有時間表。

徐揚生則指，深圳分校成立至今10年，但大學排名需更長時間計算。他強調該校師資、教學及學生質素都不輸其他學校，並相信該校日後可在排名上幫助香港中大。

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