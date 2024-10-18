人事任命｜政府委任西九管理局董事局成員　胡定旭、鄭泳舜等6人入局

▲ 西九文化區。（資料圖片）

政府今日（18日）公布，特首委任西九文化區管理局董事局成員，有6位新委任成員，包括醫管局前主席胡定旭、立法會議員鄭泳舜，任期由今年10月23日至2026年10月22日，為期兩年。

6位新成員，包括海洋公園前主席孔令成、資深大律師陳樂信、鄭泳舜、渣打國際業務行政總裁洪丕正、旅發局主席彭耀佳、醫管局前主席胡定旭。其中，孔令成曾是西九管理局董事局成員，在2020年離任。至於6名任期屆滿的成員是譚允芝、范鴻齡、霍經麟、李慧敏、潘楚頴和許美嫦。

政府發言人表示，獲委任非公職人員的董事局成員在其專業範疇包括文化藝術、旅遊、工程、商業及金融、法律和社區服務方面均具備豐富經驗，將為董事局提供寶貴的知識和意見，協助董事局履行法定職責和監督西九文化區的發展及營運。

鄭泳舜表示，施政報告提出強化西九文化區長遠產業發展，領頭建設香港文藝創意產業鏈，推動文創旅遊，當中有一系列具體發展方向，自己也期望可積極參與有關規劃，一起打造西九文化區為世界殿堂級文化藝術地標，為塑造香港成為中外文化藝術交流中心出一分力。

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