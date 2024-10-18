施政報告2024｜「促進銀髮經濟工作組」年底前展開工作　丘應樺：把握發展潛力

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（朱永倫攝）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 促進銀髮經濟工作組】施政報告提出成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長卓永興出任組長。卓永興今日（18日）表示，工作組會在今年底前召開第一次會議開展工作，並計劃在明年上半年制定推進的項目及措施。

卓永興指，銀髮經濟覆蓋面廣，蘊含巨大的發展動能。隨着長者人口持續上升及其勞動人口參與率有顯著升幅，銀髮一族是不容忽視的龐大消費群組。因應銀髮市場增長迅速，長者樂齡產品和服務需求不斷擴大，若能適當因勢利導，開拓新產品和服務，不但可滿足長者需要，提升其生活質素，更可創造商機，培育新經濟增長點，並增添人力資源。

他續指，今年年底前成立的「促進銀髮經濟工作組」，會循5個範疇推動銀髮經濟：促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」、推廣「銀色財務及保障安排」，以及釋放「銀色生產動力」，從而加速發展銀髮產業。

工作組成員方面，商務及經濟發展局局長是副組長，其他成員包括勞工及福利局局長、創新科技工業局局長、財經事務及庫務局局長，以及醫務衞生局局長等。如有需要亦會邀請其他政策局或部門商討相關工作。

卓永興稱，工作組會在今年底前召開第一次會議開展工作，並計劃在明年上半年制定推進的項目及措施。各決策局需就各自政策範疇，準備具體工作計劃及落實計劃的細節安排。工作組亦會定期檢視各決策局的工作進度。

▲ 施政報告旅遊業及銀髮經濟相關措施記者會。（朱永倫攝）

2046年每3名港人便有多於1名是長者

商經局局長丘應樺則說，本港未來人口預期持續高齡化，平均預期壽命將繼續上升。本港年滿65歲及以上的長者人口比例，將由2021年的20.5%上升至2046年的36%。換言之，屆時每3名港人便有多於1名是長者。在這人口結構轉變的趨勢下，長者將成為本港一個龐大的消費群體，並帶動銀髮經濟相關產品及服務需求。

他續稱，商經局早於今年2月，按去年施政報告成立了「銀髮經濟顧問小組」，匯聚專家深入研究銀髮經濟的市場需求和發展。過去大半年，顧問小組召開了兩次會議，除了協助檢視現行措施及銀髮經濟的相關數據，亦就如何進一步促進銀髮經濟發展提出真知灼見，為政府推動下一步工作提供了紮實基礎。

他說「發展旅遊熱點工作組」將把握銀髮經濟的發展潛力，一方面為本港經濟注入活力並帶動整體經濟發展，另一方面促進培育優質產品及服務模式，讓長者共享發展成果。

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記者：梁薾心