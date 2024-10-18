秋颱｜廣闊低壓區移向呂宋以來海域　天文台演示「秋颱」路徑三種可能

▲ (天文台網頁)

天文台今日(18日)於天氣隨筆表示，預料現時西北太平洋的對流活動轉趨活躍，一個廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。

各大電腦模式對該廣闊低壓區的發展位置、隨後路徑及移動速度存有分歧。現時預測大致可以分為三個情境

情境一：有部分電腦模式（圖三，左）預測低壓系統會向偏西方向移動，在下週中後期橫過南海中部。同時，東北季候風亦會影響華南地區。當來自低壓系統較暖濕的東南風遇上較涼的東北季候風，華南沿岸會出現雲量較多及有雨的天氣，而這個現象稱為「這連結會以新視窗打開。奎明效應」（圖四）。



情境二：另一部分的電腦模式（圖三，中）預料該低壓系統移動較慢，在靠近呂宋鄰近海域後會跟隨高空西風槽的引導轉以偏北方向移動，屆時華南沿岸會繼續受乾燥的東北季候風影響，晴朗及乾燥天氣會持續。



情境三：亦有個別模式（圖三，右）預料低壓系統會採取接近華南沿岸的路徑，該區天氣會轉為不穩定，風勢亦會增強。

▲ (天文台網頁)

天文台表示，秋天東北季候風與熱帶氣旋會產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑及強度都有較大變數。天文台會密切監察東北季候風與廣闊低壓區的發展，以及它們對本港天氣的影響。無論如何，華南沿岸未來數日天色會大致良好。而本港明日（10月19日）日間炎熱，新界最高氣溫會達33度以上，但隨著一股清勁至強風程度的偏東氣流在明日稍後影響華南沿岸，晚上風勢會逐漸增強，星期日（10月20日）風勢頗大。