  • 28°C
香港時間：20241018日 (五) 22:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秋颱｜廣闊低壓區移向呂宋以來海域　天文台演示「秋颱」路徑三種可能

社會

發布時間： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(天文台網頁)

天文台今日(18日)於天氣隨筆表示，預料現時西北太平洋的對流活動轉趨活躍，一個廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。

各大電腦模式對該廣闊低壓區的發展位置、隨後路徑及移動速度存有分歧。現時預測大致可以分為三個情境

情境一：有部分電腦模式（圖三，左）預測低壓系統會向偏西方向移動，在下週中後期橫過南海中部。同時，東北季候風亦會影響華南地區。當來自低壓系統較暖濕的東南風遇上較涼的東北季候風，華南沿岸會出現雲量較多及有雨的天氣，而這個現象稱為「這連結會以新視窗打開。奎明效應」（圖四）。

情境二：另一部分的電腦模式（圖三，中）預料該低壓系統移動較慢，在靠近呂宋鄰近海域後會跟隨高空西風槽的引導轉以偏北方向移動，屆時華南沿岸會繼續受乾燥的東北季候風影響，晴朗及乾燥天氣會持續。

情境三：亦有個別模式（圖三，右）預料低壓系統會採取接近華南沿岸的路徑，該區天氣會轉為不穩定，風勢亦會增強。

(天文台網頁)

 

天文台表示，秋天東北季候風與熱帶氣旋會產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑及強度都有較大變數。天文台會密切監察東北季候風與廣闊低壓區的發展，以及它們對本港天氣的影響。無論如何，華南沿岸未來數日天色會大致良好。而本港明日（10月19日）日間炎熱，新界最高氣溫會達33度以上，但隨著一股清勁至強風程度的偏東氣流在明日稍後影響華南沿岸，晚上風勢會逐漸增強，星期日（10月20日）風勢頗大。

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間16:05）
舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
One Direction前成員丨Liam Payne酒店墮樓亡報警錄音流出　揭酒店房間凌亂隊友承諾照顧7歲遺孤
One Direction前成員丨Liam Payne酒店墮樓亡報警錄音流出　揭酒店房間凌亂隊友承諾照顧7歲遺孤