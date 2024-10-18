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私營醫療收費｜「omakase」比喻私營醫療收費透明度立法　盧寵茂：病人事前應知道價錢

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(朱永倫攝)

《施政報告》提出明年將組織專業平台制定公私營醫療服務臨床指引，亦計劃立法規管私營醫療收費透明度。有議員關注限制私家醫生收費有難度；醫務衞生局長盧寵茂強調，僅希望做到收費透明，市民應事先知道價錢。

立法會衞生事務委員會昨討論施政報告相關措施，就計劃立法規管私營醫療收費透明度，包括醫療價目表、手術死亡率及後遺症等。

身兼行會成員的自由黨議員張宇人表示，香港是自由社會，私家醫生應可自由定價，關注改革有困難。盧寵茂就強調，政府並非要限制私家醫院收費，而是希望做到收費透明，「訂天價都可以，只要病人事先知道，並不是行到入去，做所有事情先睇到張單。」

盧寵茂以「廚師發辦」為例，廚師可決定食材，但市民一早知道套餐價錢；而醫療服務由醫生提出做哪些檢查及治療，惟病人卻不能事先得知價錢，最終亦不是定額。他否認干預自由社會，指當局要對醫療服務有足夠規管，以確保質素，全港醫療應達致同一標準。

至於臨床指引上，副局長李夏茵指，香港醫專會帶領制定臨床指引及編製質素指標，包括績效指標，例如訂出某種手術的死亡率或住院日數，會要求醫療機構提供有關數據，認為有了質素指標，才能進一步檢視收費。

立法會議員陳健波表示，近年私人醫療相關保險費加幅大，相信增加透明度、制定醫療指標後，有助降低保費，建議當局可向醫療保險公司查詢數據。他又說，相信相關改革會有很大阻力，希望當局堅持。盧寵茂表示，知道醫療改革並不容易，會迎難而上並與業界多溝通。

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記者：陳展棋

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