交通意外｜電單車青馬大橋直撼巡邏車車尾　22歲鐵騎士頭部重創不治

▲ 青馬大橋有電單車直撼工程車車尾，22歲鐵騎士頭部重創不治。（網上圖片）

青衣發生致命交通意外。今日（18日）下午12時48分，一名22歲男子駕駛一輛電單車沿青嶼幹線往九龍方向行駛時，意外撞向一輛停泊上址的輕型貨車。電單車司機頭部及身體多處受傷，昏迷被送往仁濟醫院治理，延至下午5時01分被證實死亡。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1348或3661 1446與調查人員聯絡。

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車Cam片段可見，當時電單車沿青馬大橋往九龍方向的慢線行駛，車速穩定，大橋「龍門架」左方顯示屏亮起紅色交叉，提示駕駛者慢線不通，但未見擺放任何雪糕筒或警告牌。而電單車駛至相接當近巡邏車時，仍未見明顯減速，最終直撼巡邏車尾部。工程車車尾凹陷，電單車車尾箱亦被撞飛。

警方於中午12時42分接獲一名的士司機報案，指他駕車駛經青馬大橋時，有一塊指示牌倒下，打中其車身。現場消息指，青馬大橋營運商派出的巡邏車於12時43分到場協助處理，但後方突然傳來巨聲，涉事電單車直撞巡邏車車尾，電單車司機倒地頭部重創。

據了解，死者姓林，英文名為Dennis，排行6兄弟姊妹中最尾，與父母及胞姊林小姐同住，生前熱愛電單車，兼職速遞。林小姐指，Dennis十分孝順，是家中支柱，事發時剛送完貨，由東涌出發回葵涌寓所稍息，準備下午繼續工作，豈料遭遇橫禍。林小姐又指，Dennis下周二（22日）生日，計劃下周四（124日）前往台灣旅遊慶祝，可惜「未嚟得切過呢個生日。」

工業傷亡權益會對事故表示難過，指職員已趕抵醫院作緊急支援和接觸家屬，將繼續跟進及提供適切協助。

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