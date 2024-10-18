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欺詐｜中電：客戶接獲偽冒「中電香港」手機短訊　已就事件向警方報案

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 38 分鐘前

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(資料圖片)

中華電力有限公司昨日（17日）接獲客戶查詢，表示收到由 「中電香港」發出的手機短訊，指客戶的賬戶積分即將失效，並附連結誘使客戶點擊至偽冒的中電網站，以積分及信用卡換購禮品。中華電力已就事件警方報案，同時亦保留一切法律追究權利。

中華電力非常關注事件，謹此重申本公司並沒有向客戶發出附有連結的短訊要求客戶到網站以積分及信用卡換購禮品。中華電力與相關欺詐短訊並無任何關 連，其內容未經本公司授權或認可。

為協助市民辨別短訊真偽，中華電力已參與通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」。由今年5月23日起，中華電力向客戶發送的短訊均會以「#CLP」開頭。中華電力已透過中電流動應用程式、網站、電費單背頁訊息等向客戶宣傳有關安排。

隨著懷疑詐騙網站及釣魚訊息日漸增多，中華電力提醒客戶和公眾人士切勿點撃可疑短訊、電郵、網頁內的連結或附件，以及切勿向可疑發送人或網站透露 任何個人資料、銀行賬戶或信用卡資料、密碼及轉賬。如客戶有任何疑問，請致電中華電力客戶服務熱線2678 2678與本公司聯絡或向警方報案。

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