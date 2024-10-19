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詐騙｜騙徒用跨銀行轉帳漏洞呃客過數　東瀛遊籲市民付款前小心辨別真偽

社會

發布時間： 53 分鐘前

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（東瀛遊網站圖片）

詐騙網站日漸增多，旅行社東瀛遊昨日（19日）在社交平台表示，近日騙徒手法再度升級，利用跨銀行轉賬不核對戶口登記名稱之漏洞，指示客人將款項轉賬至騙徒戶口，並在戶口名稱欄內輸入東瀛遊名稱，以圖增加可信性。

東瀛遊發現，跨銀行轉帳存在漏洞，即使戶口名稱不實，亦能成功轉賬。公司指，轉帳時，輸入收款人賬戶號碼後，即使帳戶名稱有誤，亦能成功轉賬。此漏洞容易令市民誤認為所輸入的戶口名稱是騙徒所聲稱的公司或收款人，容易招致損失。

東瀛遊指，客戶須認清宣傳廣告是否來自有官方「藍剔」認證之東瀛遊官方Facebook專頁 / Instagram專頁，透過東瀛遊官方「藍剔」認證之WhatsApp 6688 0312，或親臨分行加以查詢或確認；轉賬前務必核對東瀛遊的銀行戶口帳號，切勿過數至任何私人戶口。

另外，騙徒會透過Instagram或Facebook廣告上的連結，吸引客人直接經WhatsApp查詢。騙徒的WhatsApp帳號上，甚至會複製東瀛遊的網址、公司電郵等資料，提升真實度。東瀛遊呼籲客戶，付款前必須小心辨別真偽。

騙徒偽冒東瀛遊專頁推機票優惠。（社交平台截圖）

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