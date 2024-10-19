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施政報告2024｜陳國基：本港仍缺18萬人才　推試驗計劃容許持牌技術人員來港

社會

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（朱永倫攝）

施政報告2024】《施政報告》提出成立「教育、科技和人才」委員會，由政務司司長陳國基主持，成員包括相關政策局局長等，聚焦對準國家發展大局，統一3個政策局的工作。陳國基今早（19日）在電台節目指，委員會將依據行政長官的施政理念，協調各個局依照施政方向工作。他舉例指，「優才計劃」會發掘香港需要的人才，但如沒有委員會，發掘的人才未必能對準「八大中心」定位，委員會可以在上層統籌，依照指示及方向進行工作。 

陳國基指，新一份施政報告的重點對正「八大中心」及三中全會精神，雖然教育、科技及人才已有相關政策局，仍要成立相關委員會是由於這3方面環環相扣，需要在高層領導下，做好統籌和協調的工作。如果各自發展，未必能夠達到最大協同效應。

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房

施政報告2024｜估計本港未來欠缺18萬人才

陳國基估計，本港未來仍欠缺18萬人才和人力，尤其是中層的技術人才，例如技工及維修人員，大約有6萬個空缺，當局會推出相應的試驗計劃，容許這類擁有相關牌照的技術人才來港工作。另外，截至9月底，當局收到超過38萬份入境人才申請，已批出20多萬人，當中10多萬人已來港。陳國基形容，他們是「以腳投票」，表達對本港的信心。 

他續指，不少人才已找到工作，平均月薪5萬元，超過本港月入中位數，兩成月薪超過10萬元，1成則超過20萬元；他們大部分都是40歲以下，很多都帶同子女來港，9成是學齡兒童，可以補充本港人口老化、勞動力下降的問題。 

高才通方面，當局疑批岀8萬多人，兩成半左右的年均收入超過250萬元。他指出，很多高才通人士在外國工作時是高級管理人員，來港主要是協助將外國公司的業務搬來香港或創業，當局將他們在港工作的年期由兩年延長至3年，鼓勵他們在港長期發展。

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