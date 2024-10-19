巴士展覽｜政府維園足球場一連四日辦巴士展覽　展出「烏嘴狗」等退役及現役巴士

▲ （九巴提供）

運輸署聯同3間專營巴士公司，今日（19日）起一連4日在維園舉辦巴士巡遊暨展覽，慶祝中華人民共和國成立75周年。參與巡遊的8輛退役和現役巴士由維園出發，途經港島北岸，以中西區的民光街為終點。

巴士展覽會由今日下午3時開始，展出10輛城巴、九巴和大嶼山巴士的退役和現役巴士，當中九巴派出了三部古董巴士參與巡遊，包括1971年投入服務，至今已有53年歷史的丹拿E型「長牛」、最後一部熱狗丹尼士巨龍，及全球首部低地台三軸雙層巴士丹尼士三鋒。

展覽則包括香港首批雙層巴士丹拿A型，俗稱「烏嘴狗」，已有75年歷史；另亦有多款不同年代，具有代表性的退役巴士，以及最新的電動巴士，象徵九巴一直與時並進。

九巴學院總導師（車長訓練） 何偉光表示，巡遊前，九巴要檢查車隊的機件運作是否正常，幸得平時保養得當，只需更換引擎的油水。他又指，當中較大工程的，是為部分巴士復修外觀，公司希望將巴士修復至當年巴士服役最後時期的外貌，包括巡遊的丹拿E型「長牛」和丹尼士巨龍12米「三門巨龍」，車身的標誌、貼紙等等都需要重身製作。

城巴廠房主管李良友則指，部分巴士零件和材料已經停產，例如印有城巴獨有圖案的座椅絲絨布等；團隊要尋找相似的替代品，或改良現有的材料和零件，認為現時修復程度達到99%，感到十分安慰。



下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】