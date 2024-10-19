施政報告2024｜甯漢豪：今年供應180公頃熟地　年內展開交椅洲填海工程

▲ 甯漢豪有信心今年供應180公頃熟地。（彭大偉攝）

《施政報告》提到試行「片區開發」模式，加快北都建設。發展局局長甯漢豪今日（19日）在施政報告記者會表示，有信心如期達到去年的預測，在今年供應180公頃熟地，主要來自個別的改劃用地、東涌新市鎮擴展及北部都會區。

她又預計未來10年會合共有3000公頃熟地，符合數年前的《2030+》規劃遠景與策略建議的水平，有關土地全部來自政府主導的項目，當中1700公頃來自北部都會區，另外有300公頃來自交椅洲人工島。

甯漢豪形容，北部都會區已進入收成期，無論房屋單位或產業用地都有可觀進帳。她說，今年內會公布餘下3個新發展區，包括牛潭尾、新界北新市鎮和馬草籠的土地用途方案；今年內亦會啟動沙嶺改劃程序。

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對推展交椅洲項目有信心

交椅洲方面，甯漢豪指會爭取在今屆政府展開填海工程，強調對推展項目有信心。她指，當局的步速是放慢了一些，但從來都沒有擱置，稱這些大型項目的規劃部署都是分期做。

被問到延遲填海工程會否導致成本上漲，甯漢豪指，工程項目申請撥款以當時價錢計算，每年都有價格的變動，指不可以因為時間推移，就視作成本上漲。她又指，隨著詳細工程研究展開，當局會對成本估算有更準確的把握。

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