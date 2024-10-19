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違例處分｜長沙灣真味坊2年6次違規被釘牌　被食環署釘牌

社會

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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長沙灣真味坊被食環署釘牌（Openrice圖片）

長沙灣的串燒店「真味坊」被食環署「釘牌」，指其非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，今日（19日）被食環署署長取消牌照，須即時停業。該店表示會物色其他舖位搬遷，在社交平台表示「有緣再見」。

涉事的食肆「真味坊」，位於元州街353至357號地下C5號鋪；該店日前已在IG發文，表示將營業至昨日（18日）結束營業，「感謝街坊朋友多年來的支持！我們會落力搵過新地方重開。」

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食環署發言人指，有關食肆持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，今年４月和7月2次被法庭定罪，共罰款6,000元。署方亦根據違例記分制記下持牌人30分，食肆因此被取消牌照。

有關持牌人亦因相同違例事項，於去年8月至今年1月期間4次被法庭定罪，共罰款9,900元，因而被記下60分，並於今年2月和4月分別被暫時吊銷牌照7天和14天。發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。

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