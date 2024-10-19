施政報告2024｜黃偉綸：低空經濟試點項目首階段以無人機載貨為主　將考慮科學園及數碼港等地區

▲ 黃偉綸指，工作者將於明年初陸續推行「監管沙盒」。（彭大偉攝）

施政報告提到，成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長黃偉綸任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃，先以應用項目為起動，發展低空經濟。

黃偉綸今日（19日）在施政報告記者會表示，工作組增取在下月開展第一次會議，明年初陸續推行「監管沙盒」，按風險為本原則，就試點項目排優次，預計首階段會以空中監測及無人機載貨為主，如送外賣、藥物等重量較輕的貨物。

他指，工作組希望試點地點和路線可以覆蓋不同的地形、地貌，以及發展密度的地區，將考慮科學園、數碼港、離島和北部都會區等。政府會在年底接受業界申請參與項目，明年初陸續推行試點項目。

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施政報告2024｜加強與內地城市對接

黃偉綸表示，項目涉及修改法例和訂立新法例，運輸及物流局和民航處會先在現行《小型無人機令》框架下，與業界研究如何放寬「超視距飛行」應用，有關方面不需要修改法例；工作組亦會研究適用25公斤以上無人機的法規，預計草案明年上半年提交立法會，爭取在本屆立法會內通過修訂。

他又指，政府會加強與內地城市對接，內地陸續有不同營運者進行試飛活動，將與內地有關單位商討建設跨境航線、出入境及清關程序安排和基礎設施配套等，為跨境直升機及物流服務打造基礎；在推動新發展區，包括北部都會區及河套合作區時，亦會考慮低空經濟所需要的土地和基建需求等。

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