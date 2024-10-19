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新田科技城｜政府申300億元第一階段首期工程　最快2026年完成平整

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發布時間： 21 分鐘前

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新田科技城 (資料圖片)

新田科技城的環評報告正受到司法覆核挑戰，不過當局擬就第一期第一階段工程，向立法會申請撥款300億元；另外就建立三寶樹濕地保育公園，委聘顧問進行第一期詳細設計，則涉款約8,490萬元。

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，為新田科技城2個項目申請撥款。其中，就新田科技城第一期第一階段工程，進行工地平整和基礎設施，申請300億元撥款。該地約158公頃，其中創科用地約43公頃，提供約156萬平方米的創科樓面。當方預計如撥款獲批，今年底可展開工程，目標是首批創科用地在2026年底完成平整。

另外，當局會在新田站附近平整土地，興建公營房屋和專用安置屋邨，當局預計可提供5,500至6,000個公營房屋單位，預計首批居民可在2031年起入伙。

當局同時預留8.5公頃土地作物流、貯物和工場用途，可發展多層現代產業大廈。

至於三寶樹濕地保育公園，當局正進行技術評估，包括生態、景觀、交通、排污等範疇。局方計劃在大致完成相關勘查工程之後，2025年下半年聘請顧問，展開第一期詳細設計，在24個月內分階段完成。

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