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校長專訪｜逾百才華班及資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

升學教育

撰文： 黃諾韶、任薏

發布時間： 2 小時前

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優才（楊殷有娣）書院小學部校長陳偉傑，深信每個學生都是獨特和各有潛能。

【優才小一/優才(楊殷有娣)書院小學部/優才小學】直資一條龍名校優才（楊殷有娣）書院小學部，重視學生才華發展及自主性，設有系統性的5層資優教育架構，提倡小班制及資優班，校長陳偉傑深信每個學生都是獨特和各有潛能，當學校和家長加以培育，孩子總會發光發亮。

優才（楊殷有娣）書院小學部致力發掘到學生的多元智能，去培優、優才。（林綺虹攝）

優才小學｜推行八大智能教育及專科專教

優才(楊殷有娣)書院小學部（下稱：優才）初小校舍位於旺角，高小與中學部則共用將軍澳調景嶺校舍，師生比例約1:10，實行老師專科專教，即老師只會任教在其專業領域下的一至兩科，讓老師在專科發展，做自己擅長的東西。

優才前身為優才書院，其創辦理念是以多元資優教育去培育學生，當中依據美國哈佛大學教授霍華德·加德納（Howard Gardner）提出的八大智能：包括：語文、數理邏輯、身體動覺、藝術、自然、音樂、內省及人際。

所有學生都有天賦，只不過是等待人發掘，我們希望可以發掘到學生的多元智能，去培優、育才。

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優才小學｜設系統式資優五層架構

優才重視學生的才華發展，設有系統性的5層資優教育架構，發掘和培育資賦優異的學生。第一層將安排每位新生進行多元智能測試，分析學生所屬的多元智能，而測試結果供家長、老師和同學參考。於三年級會進行中階的多元智能測試，以觀察學生的多元智能轉變和發展。

其實每個同學都有自己獨特和資優的地方，我們給予舞台讓同學去發揮，有些同學的資優可在體育、視藝、音樂、STEAM、學術方面表現出來，我希望能做到百花齊放。

優才書院小學設有新興運動巧固球班。（相片由學校提供）

優才小學｜逾百才華班助學生培養終身興趣

第二層則是推行逾百項才華班，並根據八大多元智能而開設，有別於一般課外活動。課時每周安排兩天，進行約兩小時的專門訓練，佔總課時約10%，大概15人一班。才華班導師由合作多年的專業教練、機構、專家到校。

單簧管導師由校外教練、機構到校親自教授才華班。（由學校提供）

才華班強調小朋友的學習自主性，以及重視他們的選擇權。學生應根據喜好、長處去選擇，學生亦可按興趣和進度去選擇課程，若學生在才華班中表現優秀更會被邀入選各項資優班、校隊等，作進一步訓練。

才華班作為學生從小發展喜好、興趣的先機，有望發展成為終身興趣。陳校長提醒，家長要尊重小朋友的喜好，希望由小朋友自主選擇。

才華班也是小朋友喜歡上學的一個快樂泉源，小朋友可能很期待這個星期有什麼才華班或資優班而上學。

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優才小學｜資優班全面發掘資優生

第三層就是學校提供逾50個資優班，有效瞭解學生能力發展情況。資優班是一個抽離式的課程，學校透過觀察學生的課堂表現、學習表現來配置「人才庫」，記錄學生不同領域的資優、興趣、強項及成就。老師按學生的資優設計不同的資優班，由小班教學24至26人縮減大概10人一班，重點栽培。

小朋友在課程裡面，可以學習到一些更加深入的理論和實習，或者一些探究式的研究學習。

學校提供逾50個資優班，有效地瞭解學生能力發展情況。（由學校提供）

資優班第四和第五層為個人或資優小組的學習計劃，可能由5個人，甚至乎1個人組成。優才重視學生需要，以及鼓勵他們充分表達自己意見。校長陳偉傑肯定了小班教學的成效，他指每班從45人一班變成20多人一班，能夠照顧每個同學的身心和課堂外，更能保留他們的學習獨特性。相比舊時，45人一班的學業壓力比較大，學習也較千篇一律。

如果老師所照顧的同學人數比較少，可以清楚每個同學的學習習性、學習方式、長處、短處。

優才小學5層資優教育架構

  • 第一層：為新生進行多元智能測試
  • 第二層：逾100項才華班
  • 第三層：逾50個資優班
  • 第四層：個人或資優小組學習計劃
  • 第五層：個人或資優小組學習計劃

優才小學｜重視試錯機會從錯誤中學習

優才致力全人培育，無論體藝和STEAM都相當著重，所有球類和運動都設有校隊，希望學生透過多參加不同比賽，甚至出國集訓或比賽都能增廣見聞，其中優才在今年香港女子足球的比賽奪得全港冠軍。

優才書院小學獲得全港小學校際女子五人足球比賽冠軍。（相片由學校提供）

每年優才都會參加較高認受性的香港科學青苗獎，今年因應環保選擇了做可降解生物塑膠的研究，由老師帶領一班STEAM的資優班學生進行專題研習的實驗，例如：反覆用不同物料的測試和搜集資料最後把成品做出來。最終在過去兩年分別獲得全港冠軍和亞軍。

優才重視科學科，亦早於創校時期獨立成科。時至今日命名為科學及創意科，重視學生親手做實驗，「做中學，學中做」。比較以前學習科學趨向單向式，靠看影片、看教育電視或是看老師示範，雖然學到科學原理，但是沒有錯的機會。

老師做或看影片就不會錯，只看到成功。學生真的嘗試了做實驗，才會知道更多和犯錯，從而去思考為什麼會發生這個錯呢？他們對於當中的科學原理就會更深刻。

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優才小學｜學習第三語言建立國際視野

從前教學以知識為主導，內容越多越艱深越好，現在反而重視知識與素養兼備的培育。陳校長提到，國際視野及跨文化的能力鮮少被留意，優才鼓勵學生第三語言學習，建立國際視野和培養國際交流的能力。

在高小會開設第三語言給學生選擇，而常規課程中有西班牙文、法文和德文。在五、六年級有兩年連續課程，上到中學也可以延續外語學習，甚至考一些基準試，或親身遠赴外語國家遊學和參觀。

優才小學｜一條龍升學及學術表現亮麗

陳校長認為優才的優勢在於升學及學術表現相當理想，以及課程設計採用12年一貫的一條龍中小學升班制度，讓學生適應課程進度，令到他們的升學壓力減低。同時有助老師系統性地長時間觀察學生，設計合適的成長學習歷程。

優才書院小學獲得大灣區智慧交通校際挑戰賽總冠軍。（相片由學校提供）

優才學生大多原校升讀至12年級，部分學生也順利升讀Band 1英中。優才高中開辦DSE文憑試課程及國際文憑（IBDP）雙軌課程，畢業生在本地及海外升學的出路多元。當中約3成學生會修讀IB，平均高達39.5分，開辦IB短短數年已屢誕狀元，逾3分2畢業生考入全球百大知名學府，一度榮登百大最強IB學校的第12位。

其餘約7成學生修讀DSE文憑試課程，當中逾9成透過大學聯招辦法 (JUPAS) 入讀本地大學，入讀香港「三大」的入學率高達5成。

優才小學｜校長老師家長3重身分 皆以學生利益為先

生命影響生命，陳偉傑校長坦言，自己小學入讀傳統名校，感恩受到好老師啟發，啟發他立志成為好老師，啟蒙到不同的學生。在中學畢業後接受師訓，於優才服務22年。今年任職第3年校長的他，校長身份背後在學校有三重身份：校長、老師和家長。

我進入學校只有一重身份，就是老師。老師最主要是向學生負責，我的心態就是好好傳授知識給我的學生，充足備課，每一堂照顧好每位學生的需要。

陳校長認同優才愉快的學習氛圍，讓他任職老師時可以專注教學。直至晉升為管理層，發現面向的持份者更廣大，需要向學生、家長、老師，甚至是社會去負責。

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作為校長的角色，陳校長覺得校長不應該覺得自己是甚麼都懂，校長其實應該以自己的身份去創造多些機會，給老師、給學生、給家長去成就他們。

我覺得校長的角色就是成就了他們的成功，也等於成就了自己。

優才小學校長陳偉傑認為，身處甚麼崗位不忘初心，應該是以小朋友或學生的利益為大前提。（由學校提供）

既是該校校長也是家長的陳校長，他一對子女分別就讀優才中小學部。面對三重身份，他卻認為老師也好、校長、家長也要不忘初心，應該是以小朋友或學生的利益為大前提。

所有的出發點或判斷應該做還是不做，應該以小朋友的利益或福祉出發。

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