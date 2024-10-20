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港式文化│巴黎大皇宮開港式「茶餐廳」　旅發局與Art Basel合作全球推港式文化

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發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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巴黎大皇宮開港式「茶餐廳」，旅發局與Art Basel合作全球推港式文化。（旅發局圖片)

旅發局與「巴塞爾藝術展」(Art Basel)，在為期3年的全球夥伴合作計劃下啟動首個項目，在法國巴黎大皇宮內設立「茶餐廳」展覽，提供叉燒飯、菠蘿包、蛋撻、芒果布甸和奶茶等香港地道美食和陳設，讓參加者品嚐多款港式地道美食，展現香港別樹一幟的中西交匯活力。

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旅發局期望透過結合藝術和美食，加深各國藝術文化愛好者對香港生活文化的認識及熱愛。

旅發局總幹事程鼎一表示，「茶餐廳」展會大受歡迎，不少訪客在展會品嚐港式地道美食，令人感到鼓舞。他又期待未來在巴塞爾全球的展覽上，繼續以不同方式呈現香港特色體驗，以展現香港作為國際文化交流中心的地位，亦希望更多參與展覽的藝術愛好者，能於不久將來到訪香港，親身體驗香港文化。

「巴黎大皇宮」為2024年巴黎奧運會，作為奧運擊劍運動比賽場館之外，跆拳道比賽也將在此進行，港劍擊隊在此創下歷史佳績，張家朗衛冕花劍金牌、江旻憓亦在此摘下首金。

2024巴黎奧運結束後，「巴黎大皇宮」開放予市民免費參觀，成為各種展覽、慶典、音樂會、藝文活動、時尚秀等的展演空間，讓百年歷史古蹟繼續展現輝煌。

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