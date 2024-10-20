流咸疫苗｜關日華：噴鼻式疫苗接種過程快速無痛　有望提升學童接種率

▲ 兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華。（陳靜儀攝）

各項季節性流感疫苗接種計劃已於上月展開，當局今年推出先導計劃，向中小學提供混合模式接種針劑或接種噴鼻式疫苗，另容許幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動，自由選擇三價減活噴鼻式流感疫苗，或四價滅活針劑流感疫苗。有兒科醫生樂見新安排，認為可提高學童接種率，呼籲家長及早讓兒童接種流感疫苗，預防感染及減少出現重症的機會。

2023/2024年度流感季節7月下旬結束，持續28周，其中錄得32宗兒童重症及死亡個案，較去年同期增加357%。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華指，長者、小童及孕婦等為流感高危感染群組，如感染流感，可能會衍生併發症，如鼻竇炎、耳部感染、肺炎及多重器官衰竭等等。

據衛生署數據，今年季節性流感疫苗接種計劃的接種數字錄得新高，較2022/2023年度增加約20%。不過，2023/2024年度流感季節共錄得32宗兒童重症及死亡個案，當中僅25%已接種季節性流感疫苗。關日華指，反映疫苗接種計劃的推廣有成效，但仍然需要推高兒童接種率，加強群體免疫力，尤其是幼兒高危一族。

目前本港已引入三價減活噴鼻式流感疫苗，及四價滅活針劑流感疫苗為合資格人士接種，分別適合2至49歲健康及沒有懷孕人士，及6個月以上健康或患有慢性疾病人士。

衞生署今年推行先導計劃，首次為有意安排學生接種噴鼻式流感疫苗的中、小學提供服務，關日華認為，此舉有望提升學童流咸疫苗接種率。

他續指，噴鼻式流感疫苗模仿經鼻子感染流感病毒的自然過程來產生對抗流感的免疫力，接種過程快速、無痛，能夠避免學童打針前和打針時出現的恐懼、大哭大鬧的情況，有助幫助學童身體建立第一道防線。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，疫情後，不少家長出現「疫苗猶豫」的情況，對接種流感疫苗或新冠疫苗抱有保留態度，建議當局增加跨界別疫苗推廣教育活動，改善有關情況。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】